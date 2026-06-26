Viralni oglasi na Vintedu izazvali buru: Policija provjerava tvrdnje o trgovini djecom

Posljednjih dana društvenim mrežama masovno se dijele screenshotovi oglasa s platforme Vinted, uz tvrdnje da se iza pojedinih objava navodno krije trgovina djecom. Zbog velikog broja prijava slučaj istražuje njemačka policija, ali za sada nema potvrde da su viralne objave dokaz bilo kakvog krivičnog djela.

U objavama koje kruže internetom prikazani su oglasi za plišane igračke, lutke, figurice, dječiju odjeću i druge predmete, često s neuobičajeno visokim cijenama i opisima u kojima se navode godine ili visina. Upravo su takvi detalji podstakli brojne špekulacije na društvenim mrežama.

Njemačka policija saopćila je da sve prijave provjerava, ali je istovremeno pozvala građane da ne dijele neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku. Prema dosadašnjim saznanjima, veliki broj spornih oglasa mogao bi biti lažan ili namjerno napravljen kako bi privukao pažnju i postao viralan.

Sličan stav zauzela je i platforma Vinted, koja je navela da internom provjerom nije pronašla dokaze koji bi oglase povezivali s trgovinom djecom. Dodaju da se oznake poput dobi ili visine u mnogim slučajevima odnose na veličinu dječije odjeće ili preporučenu dob za korištenje određenog proizvoda.

Kompanija je također upozorila na povećan broj lažnih profila i oglasa kreiranih s ciljem izazivanja reakcija i širenja dezinformacija.

Organizacije koje se bave provjerom činjenica ističu da screenshotovi objavljeni na društvenim mrežama sami po sebi ne predstavljaju dokaz trgovine djecom. Naglašavaju da svaku sumnju treba prijaviti policiji, a ne donositi zaključke isključivo na osnovu fotografija ili objava koje nisu službeno potvrđene.