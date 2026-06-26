Spasioci tragaju za preživjelima: "Čujemo je na 11. spratu ali smo nemoćni"

U Venezueli se i danas nastavlja intenzivna potraga među ruševinama srušenih zgrada, u nastojanju da se pronađu eventualni preživjeli, dva dana nakon razornog dvostrukog zemljotresa u kojem je, prema najnovijim zvaničnim podacima, poginulo najmanje 235 ljudi.

- Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata koji su stigli bez znakova života ili su preminuli po dolasku u naše zdravstvene ustanove - izjavio je ministar zdravstva Karlos (Carlos) Alvarado za državnu televiziju.

Oko 4.300 povrijeđenih

Među stradalima su, kako se navodi, dva državljanina Španije, jedan Portugalac, dva Brazilca, jedan italijansko-venecuelanski državljanin te dva kineska državljanina. Špansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je i da se oko 80 Španaca i dalje vodi kao nestalo. Ukupan broj povrijeđenih u zemlji premašuje 4.300 osoba, rekao je ministar.

Na brojnim lokacijama, posebno u epicentru, slike su potresne – čitavi blokovi zgrada pretvoreni su u ruševine, dok porodice očajnički pokušavaju pronaći svoje najbliže, upozoravajući da bi broj žrtava mogao biti i znatno veći.

Najteže pogođeno područje je La Guaira, sjeverno od glavnog grada Karakasa (Caracasa), gdje je oštećena i međunarodna zračna luka Maikueta (Maiquetía), koja je zatvorena, kao i obalni grad Katia la Mar (Catia la Mar), u kojem se urušilo više zgrada.

Svjedoci opisuju dramatične scene. Antonio Bermudez kazao je da se još uvijek čuju glasovi ispod ruševina.

- Postoji mjesto gdje mlada žena po imenu Dženifer (Jennifer), s jedanaestog sprata, razgovara sa mnom. Ali nemamo alate ni mogućnosti da je izvučemo - rekao je.

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimci koji prikazuju potresne prizore, uz povike ljudi zarobljenih pod ruševinama koji dozivaju pomoć.

Lisbet Vaskes (Lisbeth Vázquez) ispričala je kako je njena porodica jedva uspjela pobjeći iz zgrade koja se počela urušavati.

- Bilo je užasno. Stanari sa donjih spratova ostali su zatrpani, pokušavamo ih izvući - kazala je.

Međunarodna pomoć

Brojne zemlje najavile su i već počele slati pomoć pogođenom području.

Sjedinjene Američke Države poručile su da će odgovor biti "brz, snažan i učinkovit", te su najavile slanje spasilačkih timova i finansijsku pomoć od 150 miliona dolara. Također je najavljeno angažovanje vojnih brodova, aviona i helikoptera za podršku operacijama spašavanja.

Pomoć su najavile i Brazil, Kina, Indija, više evropskih i latinoameričkih država, kao i Iran, dok su spasilački timovi iz Salvadora i Meksika već na terenu.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) proglasila je vanredno stanje nakon dvostrukog potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, koji su pogodili Venezuelu u utorak navečer. Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), jači potres bio je najrazorniji u zemlji od 1900. godine.

Epicentar je bio na dubini od 21,9 kilometara, oko 200 kilometara zapadno od Karakasa, dok je drugi potres uslijedio svega 39 sekundi kasnije, na dubini od 10 kilometara, nakon čega je registrovano i više naknadnih podrhtavanja.

U glavnom gradu brojni građani su noć proveli na ulicama i u automobilima, strahujući od novih potresa. Mnoge zgrade su teško oštećene, a zabilježeni su i slučajevi pljački u pogođenim područjima.

"Nemamo ništa. Čak ni snage da se vratimo tamo", rekao je jedan od stanovnika, dok drugi apeluju na hitnu pomoć i spasilačku opremu.

Zvaničnici Ujedinjenih nacija podsjećaju da je i prije zemljotresa oko osam miliona ljudi u Venezueli bilo u potrebi za humanitarnom pomoći.

Zbog oštećenja infrastrukture zatvorena je međunarodna zračna luka Maikueta, dok je za prihvat međunarodne pomoći određena vojna zračna luka La Karlota (La Carlota) u Karakasu.