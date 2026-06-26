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ŠOKANTAN SLUČAJ

Suprug godinama drogirao ženu i dovodio druge muškarce da je siluju

Niz seksualnih napada dogodio se na adresi para

Glavni optuženi i dalje anoniman. Platforma X

D. E.

26.6.2026

Veliku Britaniju potresa skandal s masovnim silovanjem žene, u mučnom slučaju koji podsjeća na onaj Žizel Peliko (Gisèle Pelicot) u Francuskoj.

Imena trinaest muškaraca koje je 60-godišnjak podvodio svojoj nesvjesnoj i drogiranoj supruzi sada su javno objavljena te doživljavaju javnu osudu nakon što je otkriven užas kojem su podvrgavali nesretnu ženu.

Silovatelji imaju između 28 i 73 godine, među njima je i jedan bolničar (43) hitne pomoći koji se slikao s princem Herijem (Harryjem) tokom kraljevske posjete. Tu su i DJ iz noćnog kluba, izvršni direktor fudbalskog kluba i univerzitetski tehničar.

Niz seksualnih napada dogodio se na adresi para u Stokportu, u Mančesteru. Suprug, čije ime nije objavljeno zbog zaštite žrtve, u ponedjeljak je na sudu priznao zločin koji je trajao punih 20 godina, no poriče da je suprugu drogirao.

Dvanaest optuženih muškaraca negiralo je kaznena djela, a tek je jedan sve priznao, prenosi Daily Mail. 

# SILOVANJE
# VELIKA BRIATNIJA
# SUD
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