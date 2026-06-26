Uzbuna u Dubaiju: Aktivirano upozorenje na dolazeći projektil

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata u petak su u Dubaiju aktivirale upozorenje na mogući dolazak projektila oko 17:15 po lokalnom vremenu, da bi nekoliko minuta kasnije saopćile da je uzbuna završena.

Za sada nije poznato šta je tačno pokrenulo alarm u najvećem gradu UAE, a nadležni nisu ponudili dodatna objašnjenja ni nakon što je opasnost brzo proglašena završenom.

Upozorenje je uslijedilo dan nakon incidenta kod obale Omana, gdje se sumnja da je Iran izveo napad dronom na tanker. Taj događaj dodatno je pojačao tenzije u regiji, posebno u kontekstu odnosa Teherana i Sjedinjenih Američkih Država oko sigurnosti Hormuškog moreuza.

Kako se navodi, sve se dešava uprkos postojećim privremenim dogovorima u regionalnim odnosima s Iranom, dok detalji o samom upozorenju u Dubaiju i eventualnoj povezanosti s incidentom u Omanskom zaljevu i dalje nisu poznati.