Lavrov optužio Rubija da negira dogovor Putina i Trampa

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da su nedavne tvrdnje američkog državnog sekretara Marca Rubija, koji je negirao postojanje dogovora između Moskve i Vašiungtona o Ukrajini tokom prošlogodišnjeg samita na Aljasci, "neuglađene".

Samit na Aljasci

U pisanom saopćenju Ministarstva vanjskih poslova, kao odgovoru na medijski upit, Lavrov je iznio detalje razgovora vođenih tokom samita ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa u gradu Enkoridžu na Aljasci u augustu prošle godine.

Lavrov je objasnio da je nekoliko dana prije samita specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof doputovao u Moskvu s prijedlozima predsjednika Trampa te da je Putin obećao da će svoj odgovor na te prijedloge iznijeti tokom sastanka na Aljasci.

Naveo je da su prijedlozi potom razmatrani tačku po tačku tokom samita te da je Putin, u prisustvu Trampa i Rubija, nakon svake tačke pitao Vitokofa da li je tačno prenio ideje koje su nekoliko dana ranije predstavljene u Moskvi.

Prema Lavrovu, Vitokof je na svako od tih pitanja odgovorio potvrdno, nakon čega je ruski ministar doveo u pitanje Rubiove tvrdnje da su na samitu na Aljasci izneseni samo prijedlozi.

- Ako jedna strana, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države, iznese svoje prijedloge za rješenje, za pristup rješavanju ove krize, a druga strana izrazi saglasnost s tim prijedlozima, onda tvrdnja da nije postignut nikakav dogovor djeluje, blago rečeno, pomalo neuglađeno - rekao je Lavrov.

Ruski ministar vanjskih poslova također je pozvao na "pojašnjenje" u vezi s "cjelokupnom situacijom" koja se odnosi na američku ulogu posrednika u aktuelnom ratu.

"Nije postojao dogovor"

Lavrovljeve izjave uslijedile su nakon što je Rubio dan ranije negirao da je između Moskve i Vašingtona postignut bilo kakav dogovor.

- Na Aljasci je postojao prijedlog, ali nije postojao dogovor. Da je postojao dogovor, rat bi bio završen - rekao je Rubio.

Posljednjih dana ruski zvaničnici optužuju SAD da se udaljava od onoga što opisuju kao "razumijevanja" postignuta na Aljasci.

Lavrov je ranije ove sedmice također ustvrdio da se čini kako se SAD udaljava od svojih izjava da je objektivan posrednik u vezi s ratom u Ukrajini te da umjesto toga vodi politiku pojačavanja sankcijskog pritiska na Rusiju.

Američki državni sekretar još nije komentirao najnovije Lavrovljeve izjave.