Predsjednica Venecuele: Broj poginulih nakon razornog zemljotresa porastao na 589

Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 589, dok je povrijeđeno nešto manje od 3.000 osoba, saopćila je privremena predsjednica Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) u petak.

Ona je navela i da je vlada odlučila uvesti vojnu upravu u saveznoj državi La Gvajra nakon razornog podrhtavanja tla. Vanredno stanje proglašeno je neposredno nakon što su zemlju u srijedu u 18:04 sati po lokalnom vremenu pogodila dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni.

Dva zemljotresa u 39 sekundi

Prvi zemljotres zabilježen je na dubini od 21,9 kilometara, oko 200 kilometara zapadno od Karakasa. Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je drugi, na dubini od 10 kilometara i oko 45 kilometara dalje, nakon čega je registrovano još dvadesetak naknadnih potresa, saopćio je Američki geološki zavod (USGS).

Najteže je pogođena savezna država La Gvajra, sjeverno od Karakasa, gdje su oštećeni međunarodni aerodrom Majketija, koji je zatvoren, te obalni grad Katija la Mar, u kojem se urušilo više zgrada. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima ispod ruševina, dok u zemlju pristiže međunarodna pomoć.

SAD šalju pomoć

Sjedinjene Američke Države najavile su "značajan", "brz i efikasan" odgovor, rekao je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio). State Department saopćio je da će poslati spasilačke timove i izdvojiti 150 miliona dolara pomoći, dok je američka vojska najavila raspoređivanje ratnih brodova, aviona i helikoptera kako bi podržala akcije spašavanja.

Prema podacima USGS-a, zemljotres jačine 7,5 stepeni bio je najjači koji je pogodio Venecuelu od 1900. godine. Riječ je o zemlji s gotovo 30 miliona stanovnika čija je ekonomija već godinama u dubokoj krizi.

Broj žrtava bi mogao biti znatno veći

Strahuje se da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći. Američki geološki zavod, na osnovu prediktivnog modeliranja, procjenjuje da će broj poginulih najvjerovatnije biti u hiljadama, uz značajnu mogućnost da premaši i 10.000.

Na internetskoj stranici za evidentiranje nestalih, koju su uspostavili opozicioni čelnici, od kojih se mnogi nalaze izvan Venecuele, u 10:40 sati po lokalnom vremenu evidentirano je više od 24.000 nestalih osoba.