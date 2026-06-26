Serijski provalnik iz BiH uhapšen i izručen Austriji nakon višemjesečnog bjekstva

Državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen za seriju provala u Donjoj Austriji, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva i izručen austrijskim vlastima.

Riječ je o 41-godišnjaku kojem se na teret stavlja više provala u nekoliko okruga Donje Austrije. Istragu protiv njega od januara 2025. vodili su istražitelji Pokrajinske kriminalističke službe.

Prema navodima policije, kriminalisti su osumnjičenog povezali s najmanje dvije dovršene i jednom pokušanom provalom u porodične kuće u Donjoj Austriji.

Provale su se dogodile između 10. i 18. decembra 2024. godine na području Untertullnerbacha u okrugu St. Pölten, Klein-Pöchlarna u okrugu Melk te Wieselburga u okrugu Scheibbs, gdje je provala ostala na pokušaju.

Glavna meta počinioca bili su gotovina i nakit, a ukupna šteta procjenjuje se na četverocifren iznos.

Budući da boravište osumnjičenog u početku nije bilo poznato, Tužilaštvo u St. Pöltenu izdalo je evropski nalog za hapšenje.

Muškarac je 27. marta 2025. uhapšen u Njemačkoj, a u ponedjeljak, 23. juna 2026. godine, službeno je izručen Austriji. Tamo su ga preuzeli službenici Pokrajinske kriminalističke službe Donje Austrije.

Tokom policijskog ispitivanja 41-godišnjak nije priznao krivicu te je odbacio optužbe. Po nalogu Pokrajinskog suda u St. Pöltenu prebačen je u pritvor.