Iran saopćio da je uspostavljena direktna komunikacijska linija sa SAD-om o Hormuškom moreuzu radi izbjegavanja vojnog sukoba

Između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uspostavljena je direktna komunikacijska linija u vezi s Hormuškim moreuzom kako bi se spriječili incidenti koji bi mogli dovesti do vojnog sukoba, prenijeli su u petak iranski državni mediji.

- Prema završnom saopćenju razgovora u Švicarskoj, koje su objavila dva posrednika, između dvije strane uspostavljena je komunikacijska linija- objavila je televizija Press TV.

Dodaje se da je linija uspostavljena kako bi se spriječili incidenti u Hormuškom moreuzu koji bi mogli dovesti do vojnog sukoba te radi provođenja odredbi člana 5. Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.

Do ovog razvoja događaja dolazi usred sporova o režimu plovidbe kroz Hormuški moreuz, gdje je Iran saopćio da plovila moraju koristiti određene plovidbene rute i uskladiti prolazak s iranskim vlastima.

Teheran i Vašington postigli su ovaj dogovor uz posredovanje Pakistana i Katara, a sporazum je stupio na snagu 18. juna.

Sporazum uključuje odredbe o okončanju neprijateljstava, ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i uspostavljanju privremenih pravila za pomorski tranzit kroz ovaj plovni put.