Pojačane kontrole na aerodromima: Obustavljeni letovi i uvedene dodatne kontrole putnika

Avio-kompanija Air France saopštila je danas da je privremeno obustavila letove između Pariza i glavnog grada Konga, Kinšase, nakon što je u utorak potvrđeno da je ljekar koji je putovao na toj ruti obolio od virusa ebole.

Kompanija ističe da su letovi između Pariza i Kinšase privremeno obustavljeni do 27. juna, prenio je Figaro. U koordinaciji sa lokalnim vlastima, planirani su pojačani zdravstveni pregledi prije ukrcavanja na aerodromu Kinšasa, navodi se u saopštenju.

Francuske zdravstvene vlasti potvrdile su u srijedu prvi slučaj ebole u zemlji od početka aktuelne epidemije kod ljekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.

Francusko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pacijent smješten u specijalizovanu ustanovu i da je stavljen u izolaciju, a nadležne službe su pokrenule identifikaciju i praćenje osoba koje su bile u kontaktu sa njim. Vlasti su navele da je rizik za opštu populaciju u Francuskoj i Evropi "nizak".