Bivši Trampov savjetnik priznao krivicu za nepropisno postupanje s povjerljivim dokumentima

Džon Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trampa, priznao je krivicu za nepropisno rukovanje povjerljivim sigurnosnim informacijama koje su se nalazile u bilješkama koje je vodio za potrebe pisanja knjige.

Bolton, koji je danas jedan od istaknutijih kritičara američkog predsjednika, bio je optužen po 18 tačaka optužnice koje su se odnosile na nepropisno postupanje s povjerljivim materijalima, a prvobitno se izjasnio da nije kriv.

U petak je priznao krivicu po jednoj tački optužnice za nezakonito zadržavanje povjerljivih informacija. Među dokumentima koje je zadržao nalazili su se i dnevnički zapisi koji su sadržavali informacije važne za nacionalnu odbranu, od kojih su neke bile označene najvišim stepenom tajnosti.

Tužioci su naveli da se Bolton suočava s kaznom zatvora do pet godina te da je pristao platiti novčanu kaznu od 2,25 miliona dolara (oko 1,7 miliona funti).

Bolton će također obaviti razgovore s dužnosnicima zaduženim za nacionalnu sigurnost o povjerljivim informacijama koje je nezakonito zadržao, te odraditi 100 sati društveno korisnog rada.

Nakon što je sudija na ročištu pročitao optužbe, uključujući navode da je članovima porodice slao dnevničke zapise s osjetljivim informacijama, Bolton je izjavio da su optužbe tačne.

Prema navodima američkih medija, izricanje presude zakazano je za 28. oktobar, javlja BBC.