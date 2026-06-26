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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp ponovo zaprijetio evropskim zemljama uvođenjem carina od 100 posto

Ove carine će zamijeniti trgovinske sporazume sklopljene s tom zemljom, bez obzira na to da li su implementirani, potpisani ili ne, poručio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

26.6.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je zaprijetio evropskim državama uvođenjem carina od 100 posto, ovaj put zbog najava o uvođenju poreza na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija.

U objavi na platformi Truth Social, Tramp je naveo da više evropskih zemalja razmatra takvu mjeru.

- Neke od tih zemalja su blizu toga da to i učine. Molimo vas da ova izjava posluži kao potvrda da će svaka zemlja koja uvede takav porez odmah biti suočena sa 100 posto carinom na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države - poručio je.

Dodao je da bi takve carine zamijenile sve postojeće trgovinske sporazume sa tim državama.

- Ove carine će zamijeniti trgovinske sporazume sklopljene s tom zemljom, bez obzira na to da li su implementirani, potpisani ili ne. Pored toga, 100 posto carine će biti odmah uvedene ako se nastave - zaključio je Tramp.

# EVROPA
# SAD
# CARINE
# DONALD TRUMP
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