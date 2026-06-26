Tramp ponovo zaprijetio evropskim zemljama uvođenjem carina od 100 posto

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je zaprijetio evropskim državama uvođenjem carina od 100 posto, ovaj put zbog najava o uvođenju poreza na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija.

U objavi na platformi Truth Social, Tramp je naveo da više evropskih zemalja razmatra takvu mjeru.

- Neke od tih zemalja su blizu toga da to i učine. Molimo vas da ova izjava posluži kao potvrda da će svaka zemlja koja uvede takav porez odmah biti suočena sa 100 posto carinom na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države - poručio je.

Dodao je da bi takve carine zamijenile sve postojeće trgovinske sporazume sa tim državama.

- Ove carine će zamijeniti trgovinske sporazume sklopljene s tom zemljom, bez obzira na to da li su implementirani, potpisani ili ne. Pored toga, 100 posto carine će biti odmah uvedene ako se nastave - zaključio je Tramp.