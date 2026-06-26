Video / Ruski veteran poslao poruku Putinu: "Vojska će okrenuti oružje prema vama"

Kremlj je saopćio da će analizirati videosnimak koji se brzo proširio internetom, a na kojem se vidi apel ruskog vojnog veterana upućen predsjedniku Vladimiru Putinu. U poruci se ruski vojni zapovjednici u Ukrajini optužuju za mučenje i ubijanje vojnika koji odbijaju izvršiti, kako je navedeno, "samoubilačke zapovijedi".

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da institucije još nisu pregledale snimak objavljen na društvenoj mreži Instagram, ali da sadržaj djeluje kao da sadrži "neobične formulacije".

Objava vojnog veterana Aleksandra Lunina prikupila je više od 12 miliona pregleda u roku od 24 sata, iako nije iznio dokaze niti naveo konkretna imena navodnih žrtava ili počinilaca. Instagram je u Rusiji blokiran, pa mu se pristupa isključivo putem VPN mreža.

Prije objave ovog videa, Lunin je bio gotovo nepoznat široj javnosti. Živi u Voronješkoj oblasti u Rusiji, a nije jasno da li govori isključivo u svoje ime ili, kako tvrdi, predstavlja i druge vojnike.

Hiljade vojnika u jamama

U snimku Lunin navodi da se hiljade ruskih vojnika u Ukrajini drži u jamama jer su odbili izvršiti, kako kaže, "besmislene i samoubilačke zapovijedi" ili su odbili predati novac svojim nadređenima. Tvrdi i da su takvi vojnici mučeni i potom ubijeni, dok se njihova smrt prikazuje kao nestanak u borbi.