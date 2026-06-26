Tramp optužio Iran za kršenje sporazuma: "Šteta je učinjena"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u objavi na platformi Truth Social optužio je Iran za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Prema njegovim tvrdnjama, Iran je lansirao najmanje četiri drona na brodove u Hormuškom moreuzu, uključujući i jedan koji je "pogodio gornju palubu velikog i veoma skupog teretnog broda".

- Šteta je nastala, ali je brod uspio da nastavi svoje putovanje - naveo je Tramp.

Dodao je i da su američke snage oborile još tri drona.

- Oborili smo još tri drona. Očigledno je da je ovo glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre - poručio je.