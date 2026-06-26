Majka poginula štiteći kćerku u razornom potresu u Venecueli, spasila joj život vlastitim tijelom

Majka je u Venecueli poginula dok je pokušavala zaštititi svoju kćer tokom razornih potresa koji su pogodili zemlju, a riječ je o supruzi nogometaša Hektora Bela (Héctor Bello). Spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon što su dva snažna zemljotresa u blizini glavnog grada Karakasa usmrtila najmanje 589 ljudi, a povrijedila gotovo 3.000 osoba, piše BBC.

Nogometaš Hektor Belo potvrdio je na Instagramu da je njegova supruga Andrea, kako su je identificirali venezuelski mediji, spasila život njihovoj kćerki.

Prema dostupnim informacijama, djevojčica Alana imala je oko godinu i po dana, a pojedini mediji navode da je imala godinu i osam mjeseci. Dob njene majke Andree nije službeno potvrđena. Na društvenim mrežama se spominje da je imala 27 godina, ali ta informacija nije potvrđena iz pouzdanih izvora.

Andrea je poginula kada se tokom potresa urušila zgrada u kojoj je bila s kćerkom. Prema izvještajima lokalnih medija, u trenutku urušavanja prekrila je djevojčicu vlastitim tijelom i tako joj spasila život. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva.

- Pričat ću joj kako si joj spasila život, ljubavi moja. Kako si dala život za našu kćer, bila hrabra žena koja je nije napuštala ni u posljednjim trenucima - napisao je Belo u objavi. Belo je otputovao u Karakas, gdje mu je kćer hospitalizirana.

- Moja kćer i njena tetka su dobro, neće danas biti otpuštene – ostaju u bolnici. Puno vam hvala na podršci u ovoj neizmjernoj boli - objavio je u noći s petka na subotu.

U jednoj od objava zapitao se: "Kako da objasnim našoj kćerki da si ti izgubila život kako bi spasila njen, a ja nisam bio tamo da išta učinim? Kako da joj to objasnim? Daj mi snage." U drugoj je napisao da je s kćerkom ostao "potpuno sam".

Nađena pod ruševinama

Smrt njegove supruge potvrdila je i lokalna organizacija za promociju nogometaša Kumana de Kampiones (Cumaná de Campeones).

- Sa žaljenjem izvještavamo da je partnerka nogometaša Hektora 'Kikea' Bela pronađena mrtva u ruševinama. Njihova kćerka je, međutim, preživjela urušavanje zgrade u kojoj je porodica živjela - naveli su. Vijest je prenio i američki medij na španskom jeziku Univision.

Među žrtvama su i dvojica mladih nogometaša, potvrdili su njihovi klubovi i Fudbalski savez Venecuele (FVF).

Karakas Fudbal Klub (Caracas Fútbol Club) objavio je da je njihov igrač mlađi od 18 godina, Razan Sijaa, poginuo zajedno s članovima porodice u njihovom domu u La Gvajri. "Njegova radost, predanost i zajedništvo pratit će nas na svakom koraku kluba", stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.

Viktor Palasios ostavio je "neizbrisiv trag" u akademiji kluba Sport San Agustin, napisao je klub iz Karakasa na Instagramu. "Nema dovoljno riječi kojima bismo izrazili bol koju osjećamo zbog njegovog odlaska", dodali su. Fudbalski savez Venecuele također je izvijestio o njegovoj smrti, navodeći da je igrao za Maritimo de La Gvajra.

Poginula majka bivše Mis Venecuele

Bivša Mis Venecuele Giselle Rejes objavila je na Instagramu da je njena majka preminula nakon što su potresi uzrokovali "potpuno urušavanje" njene zgrade u La Gvajri.

Rejes je navela da je njena majka umrla od srčanog udara izazvanog šokom i udarom potresa. Tu vijest joj je prenijela medicinska sestra koja se brinula o njoj i koja je spašena iz ruševina.

Prema potvrđenim informacijama, među poginulima su i četiri španska državljanina, dok se za 106 osoba još uvijek traga, izvijestili su španski mediji pozivajući se na Ministarstvo vanjskih poslova.

Vlade Portugala i Brazila potvrdile su da je poginuo jedan portugalski i dva brazilska državljanina. Portugalski predsjednik António José Seguro uputio je "poruku solidarnosti" venecuelanskom narodu te portugalskim građanima koji žive u Venecueli.