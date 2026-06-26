Kraj drame u Vašingtonu: Izrael i Liban postigli okvirni sporazum

Nakon iscrpljujućih pregovora u Vašingtonu, koji su produženi na treći dan kako bi se riješila ključna pitanja, pregovarački timovi Libana i Izraela uspjeli su postići okvirni sporazum. Kako od dobro obaviještenih izvora saznaje Al Jazeera, zvanično potpisivanje ovog važnog dokumenta očekuje se u najskorijem roku.

U samom centru ovog dogovora, koji bi mogao donijeti značajne promjene na terenu, nalaze se sporne zone na jugu Libana. Ova područja su do sada bila pod kontrolom i okupacijom izraelske vojske. Prema novom okvirnom sporazumu, predviđeno je da se izraelske trupe povuku sa ovih strateških tačaka, te da se kontrola nad teritorijom u potpunosti preda zvaničnoj libanskoj vojsci.

Ovaj diplomatski iskorak dolazi nakon višemjesečnih napetosti, a posredovanje u Vašingtonu pokazalo se kao presudno za postizanje kompromisa. Povlačenje vojske i predaja kontrole libanskim oružanim snagama predstavlja ključni korak ka stabilizaciji situacije u ovom trusnom području.