Grad u Njemačkoj zabranio kupanje u odjeći i burkinijima

Grad Lerah (Lörrach) u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Virtemberg (Baden-Württemberg) izdao je posebna pravila za ovogodišnju plivačku sezonu na javnim bazenima. Kako je navedeno, posjetioci se smiju izričito kupati u kupaćim kostimima. Nije dopušteno kupanje u odjeći, kao ni u burkinijima.

- Molimo vas da prilikom posjete bazenu poštujete pravila korištenja bazena i objekata. Obavijesti o tim pravilima možete pronaći i u prostoru blagajne bazena. Osoblje bazena zadržava pravo udaljiti posjetitelje iz prostorija ako prekrše ove propise - navedeno je.

A evo šta pravila sadrže:

- Donje rublje i svakodnevna odjeća nisu dopušteni kao kupaći kostimi.

- Kupaći kostimi moraju biti izrađeni od sintetičkih vlakana, neprozirni i u potpunosti prekrivati ​​genitalije.

- Ženama je dopušteno nositi uske kupaće kostime koji sežu do najviše laktova i vrha koljena.

- Muškarci moraju nositi uske kupaće gaće koje sežu i do vrha koljena.

- Ovi propisi primjenjuju se na područje bazena Park bazena, počevši od mjesta za ispiranje stopala.

Kupovinom ulaznice pristajete na nova pravila bazena. Naše osoblje ima upute za provođenje pravila objekta i bazena. Nepoštivanje će rezultirati time da morate napustiti bazen, navedeno je.