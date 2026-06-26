Loše vijesti iz Venecuele: Broj mrtvih nakon zemljotresa porastao na 920

Predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Horge Rodrigez (Jorge Rodríguez) saopćio je da je broj poginulih nakon zemljotresa koji su pogodili zemlju porastao na 920.

Rodrigez je naveo da je najmanje 3.360 ljudi povrijeđeno, dok se 172 osobe i dalje nalaze zarobljene pod ruševinama.

- Najmanje 3.000 ljudi izgubilo je svoje domove. Oko 1.400 zgrada je oštećeno, uključujući 13 bolnica i 25 komercijalnih centara - rekao je.

Tokom televizijskog obraćanja, predsjednik Nacionalne skupštine Horge Rodrigez istakao je i da je iz pogođenih područja spašeno 243 ljudi.

- Svaka spašena osoba je čudo - poručio je.

On je također pojasnio da u Venecuelu pristižu spasilačke ekipe iz cijelog svijeta.

- 328 iz Sjedinjenih Američkih Država, 272 iz Meksika, 115 iz Salvadora, 90 iz Švicarske, 63 iz Kolumbije, 40 iz Španije, 53 iz Ekvadora, 34 iz Čilea, 11 iz Dominikanske Republike i 13 iz Paname, kao i drugi iz Ujedinjenih nacija - naveo je zvaničnik.