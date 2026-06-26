Bejrut i Tel Aviv postigli okvirni sporazum: Evo šta je dogovoreno

Izrael i Liban postigli su i potpisali okvirni sporazum koji predviđa djelimično povlačenje izraelskih odbrambenih snaga (IDF) iz južnih dijelova Libana.

Povlačenje vojske

Prema dogovoru, izraelske snage će se povući iz dva područja unutar gotovo deset kilometara široke tampon-zone koju je IDF uspostavio na jugu Libana. Njih će na terenu zamijeniti pripadnici libanskih snaga.

Ta područja su, kako je navedeno, ranije očišćena od infrastrukture Hezbolaha. U pojedinim slučajevima izraelske snage su sravnile cijela sela na granici, uz tvrdnje da je Hezbolah koristio te lokacije za planiranje i izvođenje napada na Izrael.

Okvirni sporazum postignut je četvrtog dana pete runde pregovora u kojima je SAD posredovao između Izraela i Libana u Vašingtonu. Mala ceremonija potpisivanja organizovana je unutar State Departmenta.

Pritisak iz Amerike

Sjedinjene Američke Države su vršile pritisak na obje strane da postignu dogovor do kraja runde u četvrtak, ali je za usaglašavanje stavova bilo potrebno dodatno vrijeme.

I Izrael i Liban ušli su u ovu rundu pregovora ogorčeni na Sjedinjene Američke Države zbog odluke da prošle sedmice potpišu sporazum s Iranom koji je uključivao i prekid vatre u Libanu.

Tel Aviv i Bejrut su tvrdili da taj memorandum o razumijevanju podriva ključni dio njihovih direktnih pregovora, koje su SAD pokrenule s ciljem da se ograniči utjecaj Irana na dešavanja u Libanu.

Izvori navode da je takav potez SAD-a naveo Izrael da u početku zauzme tvrđi stav u pregovorima, dodatno ograničavajući područja iz kojih je bio spreman povući svoje snage na jugu Libana.

Liban je, s druge strane, smatrao da mora zauzeti čvršću poziciju kako bi pokazao da Iran nema veći utjecaj na njegovoj teritoriji nego što se tvrdi.

Zbog toga su libanski pregovarači predstavili karte povlačenja koje su bile opsežnije od onoga što je Izrael bio spreman prihvatiti u ovoj fazi, što je dodatno otežano političkim pritiscima s kojima se suočava vlada premijera Benjamina Netanjahua.