Zelenski: Predložili smo sastanak za okončanje rata, čekamo odgovor Rusije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina prenijela prijedloge za mogući sastanak o okončanju rata takozvanim "Putinovim prijateljima". U svom redovnom večernjem obraćanju naglasio je da je sada na Rusiji da napravi korak ka miru, prenosi Ukrainska pravda.

- Rusija je ta koja mora napustiti Ukrajinu sa svojim ratom – mi rat ne želimo. Ukrajina je iznijela prijedloge našim ključnim partnerima, a i Putinovi prijatelji su od nas čuli da je moguć sastanak i okončanje ovog rata. Sada je na Rusiji da napravi korak ka miru - rekao je Zelenski.

Ukrajinski dalekometni odgovori

Zelenski je dodao da ukrajinske snage svakodnevno pokazuju učinkovitost svojih dalekometnih kapaciteta.

- Naše dalekometne i srednjometne sposobnosti u potpunosti se primjenjuju. To je naš pravedan odgovor Rusiji na ovaj rat, rat koji je Rusija započela i koji mora okončati - poručio je ukrajinski predsjednik.

Lukašenko otputovao u Rusiju

Ove izjave dolaze u kontekstu ranijih tvrdnji bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da se u Bjelorusiji sastao s predstavnicima Zelenskog. Lukašenko je danas otputovao u Rusiju na sastanak s Vladimirom Putinom.