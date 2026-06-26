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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Predložili smo sastanak za okončanje rata, čekamo odgovor Rusije

Sada je na Rusiji da napravi korak ka miru, rekao je

Volodimir Zelenski. Anadolija

M. Až.

26.6.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina prenijela prijedloge za mogući sastanak o okončanju rata takozvanim "Putinovim prijateljima". U svom redovnom večernjem obraćanju naglasio je da je sada na Rusiji da napravi korak ka miru, prenosi Ukrainska pravda.

- Rusija je ta koja mora napustiti Ukrajinu sa svojim ratom – mi rat ne želimo. Ukrajina je iznijela prijedloge našim ključnim partnerima, a i Putinovi prijatelji su od nas čuli da je moguć sastanak i okončanje ovog rata. Sada je na Rusiji da napravi korak ka miru - rekao je Zelenski.

Ukrajinski dalekometni odgovori

Zelenski je dodao da ukrajinske snage svakodnevno pokazuju učinkovitost svojih dalekometnih kapaciteta.

- Naše dalekometne i srednjometne sposobnosti u potpunosti se primjenjuju. To je naš pravedan odgovor Rusiji na ovaj rat, rat koji je Rusija započela i koji mora okončati - poručio je ukrajinski predsjednik.

Lukašenko otputovao u Rusiju

Ove izjave dolaze u kontekstu ranijih tvrdnji bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da se u Bjelorusiji sastao s predstavnicima Zelenskog. Lukašenko je danas otputovao u Rusiju na sastanak s Vladimirom Putinom.

# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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