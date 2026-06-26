EU odgovorila Trampu: Ako uvede carine, reagirat ćemo brzo i odlučno

Evropska unija poručila je da će brzo i odlučno reagirati ako Sjedinjene Američke Države sprovedu prijetnje predsjednika Donalda Trampa o uvođenju 100-postotnih carina na robu iz evropskih zemalja, u slučaju da uvedu poreze na digitalne usluge američkim kompanijama, saopćio je glasnogovornik Evropske komisije.

- Svi porezi su po svojoj prirodi nediskriminatorni i primjenjuju se jednako na sve velike kompanije, bez obzira na njihovo porijeklo. Jednostrane mjere usmjerene na takve legitimne politike su neopravdane. Ako se provedu, EU će brzo i odlučno reagirati kako bi odbranila svoja prava i regulatornu autonomiju - rekao je glasnogovornik Komisije.

Tramp prijeti carinama

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je zaprijetio uvođenjem 100-postotnih carina na svu robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkim kompanijama. U objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo je da brojne evropske zemlje razmatraju takve mjere.