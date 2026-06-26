Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRGOVINSKI SPOR

EU odgovorila Trampu: Ako uvede carine, reagirat ćemo brzo i odlučno

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je zaprijetio uvođenjem 100-postotnih carina

Donald Tramp. AP

M. Až.

26.6.2026

Evropska unija poručila je da će brzo i odlučno reagirati ako Sjedinjene Američke Države sprovedu prijetnje predsjednika Donalda Trampa o uvođenju 100-postotnih carina na robu iz evropskih zemalja, u slučaju da uvedu poreze na digitalne usluge američkim kompanijama, saopćio je glasnogovornik Evropske komisije.

- Svi porezi su po svojoj prirodi nediskriminatorni i primjenjuju se jednako na sve velike kompanije, bez obzira na njihovo porijeklo. Jednostrane mjere usmjerene na takve legitimne politike su neopravdane. Ako se provedu, EU će brzo i odlučno reagirati kako bi odbranila svoja prava i regulatornu autonomiju - rekao je glasnogovornik Komisije.

Tramp prijeti carinama

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je zaprijetio uvođenjem 100-postotnih carina na svu robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkim kompanijama. U objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo je da brojne evropske zemlje razmatraju takve mjere.

- Neke od tih zemalja su zaista blizu toga da to i učine - napisao je Tramp. 

- Neka ovo saopćenje posluži kao najava da će svaka zemlja koja uvede takav porez odmah biti suočena sa 100-postotnim carinama na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države - dodao je.

EU brani pravo na regulaciju

Evropska komisija ističe da Evropska unija i njene članice imaju suvereno pravo da regulišu ekonomske aktivnosti na svojoj teritoriji, u skladu s demokratskim vrijednostima i međunarodnim obavezama.

Glasnogovornik Komisije naveo je da Evropska unija “dosljedno podržava globalno rješenje za pravedno oporezivanje digitalne ekonomije, u skladu sa zaključcima ministara finansija G7. To ostaje naš preferirani put i spremni smo konstruktivno sarađivati kako bismo to postigli.”

# SAD
# CARINE
# DONALD TRUMP
# EU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.