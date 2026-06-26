Netanjahu pozdravio sporazum Izraela i Libana: "Ovo je veliki udarac za Iran"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je videoizjavu u kojoj je pozdravio okvirni sporazum postignut u Vašingtonu između Izraela i Libana.

On je naglasio da će sporazum omogućiti Izraelu da ostane u tampon-zoni koju je formirao na jugu Libana.

- Zadržavat ćemo (tampon zonu) dok se Hezbolah ne razoruža i dok god postoji prijetnja Državi Izrael - rekao je Netanjahu.

Dodao je i da ovaj sporazum predstavlja udarac za Iran.

- Ovo je također veliki udarac za Iran. Iran pokušava da nas natjera da se silom povučemo iz južnog Libana. U suštini, Izrael, Liban i Sjedinjene Američke Države poručuju Iranu - to se tebe ne tiče. Ti nemaš nikakvu ulogu u Libanu. Ni ti, ni Hezbolah, ni bilo koja teroristička organizacija - rekao je izraelski premijer.

Dvije pilot-zone

Istakao je i da će prema sporazumu biti formirane dvije takozvane pilot-zone.

- Također dozvoljavamo libanskoj vojsci da počne s pripremama za preuzimanje teritorije. Stvaramo dvije pilot-zone - obje po preporuci IDF-a. Jedna je južno od rijeke Litani i potpuno izvan (prvobitne) sigurnosne zone, a druga je sjeverno od Litanija - mali dio u proširenoj sigurnosnoj zoni koju smo zauzeli u posljednje dvije sedmice i za koju IDF smatra da joj nije potrebna kontrola - tvrdi Netanjahu.

Pravo na sigurnosnu zonu

Ipak, naglasio je da Izrael zadržava pravo na sigurnosnu zonu.

- Zadržavamo prvobitnu sigurnosnu zonu, koja pokriva domet (Hezbolaha) protivtenkovskih raketa. Ne dozvoljavamo Hezbolahu, niti libanskom stanovništvu, da uđu u to područje. Najvažnije je da Izrael kaže: ‘Naša sigurnost je na prvom mjestu’ - rekao je premijer Izraela.

Njegov ured je objavio i posebno saopćenje o potpisanom okviru, navodeći da on otvara put budućim sporazumima između Izraela i Libana.

- Sloboda vojnog djelovanja IDF-a bit će očuvana u cijeloj sigurnosnoj zoni kako bi se eliminirale prijetnje bilo koje vrste - navodi se iz Netanjahuovog ureda.