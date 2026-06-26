Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu pozdravio sporazum Izraela i Libana: "Ovo je veliki udarac za Iran"

Iran pokušava da nas natjera da se silom povučemo iz južnog Libana, izjavio je

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

26.6.2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu objavio je videoizjavu u kojoj je pozdravio okvirni sporazum postignut u Vašingtonu između Izraela i Libana.

On je naglasio da će sporazum omogućiti Izraelu da ostane u tampon-zoni koju je formirao na jugu Libana.

- Zadržavat ćemo (tampon zonu) dok se Hezbolah ne razoruža i dok god postoji prijetnja Državi Izrael - rekao je Netanjahu.

Dodao je i da ovaj sporazum predstavlja udarac za Iran.

- Ovo je također veliki udarac za Iran. Iran pokušava da nas natjera da se silom povučemo iz južnog Libana. U suštini, Izrael, Liban i Sjedinjene Američke Države poručuju Iranu - to se tebe ne tiče. Ti nemaš nikakvu ulogu u Libanu. Ni ti, ni Hezbolah, ni bilo koja teroristička organizacija - rekao je izraelski premijer.

Dvije pilot-zone

Istakao je i da će prema sporazumu biti formirane dvije takozvane pilot-zone.

- Također dozvoljavamo libanskoj vojsci da počne s pripremama za preuzimanje teritorije. Stvaramo dvije pilot-zone - obje po preporuci IDF-a. Jedna je južno od rijeke Litani i potpuno izvan (prvobitne) sigurnosne zone, a druga je sjeverno od Litanija - mali dio u proširenoj sigurnosnoj zoni koju smo zauzeli u posljednje dvije sedmice i za koju IDF smatra da joj nije potrebna kontrola - tvrdi Netanjahu.

Pravo na sigurnosnu zonu

Ipak, naglasio je da Izrael zadržava pravo na sigurnosnu zonu.

- Zadržavamo prvobitnu sigurnosnu zonu, koja pokriva domet (Hezbolaha) protivtenkovskih raketa. Ne dozvoljavamo Hezbolahu, niti libanskom stanovništvu, da uđu u to područje. Najvažnije je da Izrael kaže: ‘Naša sigurnost je na prvom mjestu’ - rekao je premijer Izraela.

Njegov ured je objavio i posebno saopćenje o potpisanom okviru, navodeći da on otvara put budućim sporazumima između Izraela i Libana.

- Sloboda vojnog djelovanja IDF-a bit će očuvana u cijeloj sigurnosnoj zoni kako bi se eliminirale prijetnje bilo koje vrste - navodi se iz Netanjahuovog ureda.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.