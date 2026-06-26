Tramp: "Homeiniju je bilo drago što smo ubili Solejmanija"

Predsednik SAD Donald Tramp (Donald Trump) rekao je da je iranskom rukovodstvu bilo drago što je američka vojska ubila komandanta Kuds snaga Iranske revolucionarne garde (IRCG) Kasema Solejmanija.

Tramp je tom prilikom doživio novi gaf, jer je tokom izlaganja pomiješao pokojnog vrhovnog vođu Alija Hameneija, koji je ubijen tokom nedavnog izraelsko-američkog rata sa Iranom, i Ruholaha Homeinija, koji je preminuo 1989. godine.

- Homeini i ostali u Iranu su bili sretni što sam ubio Solejmanija. Jer su ga se i oni plašili, rekao je Tramp na događaju organizacije "Faith and Meeting Coallition".

- To je jedan od najvažnijih događaja u poslednjih sto godina. On je bio veoma dominatna sila, rekao je Tramp.