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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: "Homeiniju je bilo drago što smo ubili Solejmanija"

Tramp je pomiješao pokojnog vrhovnog vođu Alija Hameneija, koji je ubijen nedavno i Ruholaha Homeinija, koji je preminuo 1989. godine

Pomiješao vođe. AP

D. E.

26.6.2026

Predsednik SAD Donald Tramp (Donald Trump) rekao je da je iranskom rukovodstvu bilo drago što je američka vojska ubila komandanta Kuds snaga Iranske revolucionarne garde (IRCG) Kasema Solejmanija.

Tramp je tom prilikom doživio novi gaf, jer je tokom izlaganja pomiješao pokojnog vrhovnog vođu Alija Hameneija, koji je ubijen tokom nedavnog izraelsko-američkog rata sa Iranom, i Ruholaha Homeinija, koji je preminuo 1989. godine.

- Homeini i ostali u Iranu su bili sretni što sam ubio Solejmanija. Jer su ga se i oni plašili, rekao je Tramp na događaju organizacije "Faith and Meeting Coallition".

- To je jedan od najvažnijih događaja u poslednjih sto godina. On je bio veoma dominatna sila, rekao je Tramp.

Solejmani je bio komandant snaga Kuds, prekomorskog ogranka elitne Revolucionarne garde.

Ubijen je u Iraku u napadu dronom 3. januara 2020. godine, koji je naredio Tramp tokom svog prvog mandata.

# GOVOR
# GAF
# DONALD TRAMP
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