Palestinci upozoravaju: Izrael planira veliku ofanzivu na Zapadnoj obali

Izraelski kanal i24 News izvijestio je da izraelska vojska priprema veliku operaciju usmjerenu na izbjegličke kampove širom okupirane Zapadne obale, što bi moglo značajno proširiti tekuće vojne aktivnosti na toj teritoriji.

U izvještaju se navodi da bi se planirana operacija proširila od sjeverne Zapadne obale do grada Hebrona i da bi uključivala do 26 vojnih bataljona. Očekuje se da će uključivati ​​kampove u kojima izraelske snage ranije nisu djelovale, pored kampova Tulkarm i Nur Shams, usred izraelskih tvrdnji da su naoružane grupe i dalje aktivne u tim područjima.

Prema dopisniku kanala, početni planovi fokusiraju se na operacije u kampovima Tulkarm i Balata, uz proširenje aktivnosti u kampu Nur Shams, gdje izraelske snage provode operacije više od godinu dana. U izvještaju se dodaje da bi se operacija kasnije mogla proširiti na dodatne kampove širom Zapadne obale, bez preciziranja lokacija, prenosi PNN.