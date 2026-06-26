Meloni demantira Rutea: Italija nije sudjelovala u borbenim operacijama protiv Irana

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) odbacila je u četvrtak tvrdnje generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Mark Rutte), poručivši da Italija nije učestvovala u borbenim operacijama protiv Irana u okviru američkih vojnih aktivnosti.

Meloni je optužila Rutea da je pojednostavio ulogu Italije i pogrešno predstavio prirodu podrške koju je Rim pružio Sjedinjenim Američkim Državama, naglašavajući da se radilo isključivo o tehničkoj i logističkoj pomoći.

Ruteove izjave izazvale reakcije u Italiji

Nakon italijansko-francuskog samita, Meloni je izjavila da je Rute u svom, kako je rekla, "veoma entuzijastičnom izvještaju", pomiješao različite elemente i pogrešno interpretirao prirodu letova koje je Italija odobrila.

Rute je ranije ove sedmice izazvao kontroverze u Rimu tokom intervjua za Fox News, kada je rekao da je 500 američkih vojnih aviona poletjelo iz baza u Italiji kao podrška operaciji "Epic Fury", nazivu koji je Vašington dao svojoj vojnoj kampanji protiv Irana.

Odobrena samo logistička i tehnička podrška

Italijansko ministarstvo odbrane odmah je reagovalo, navodeći da su odobrene isključivo "tehničke i logističke" aktivnosti, a ne borbene operacije. Kasnije je i NATO pojasnio da je Rute mislio upravo na takvu vrstu podrške koju pružaju saveznici, uključujući Italiju.

Meloni je na konferenciji za novinare u Antibu u Francuskoj ponovila taj stav.

"Tramp se ne bi žalio"

- Da smo učestvovali u sukobu u Iranu, onda bi - uz svo poštovanje - bilo teško razumjeti razočaranje koje stalno izražava američki predsjednik - rekla je, referirajući se na česte kritike predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da evropski saveznici ne pružaju dovoljnu podršku.

Rute se u srijedu sastao s Trampom u Bijeloj kući, dok pokušava ublažiti tenzije uoči samita NATO-a koji će se održati sljedećeg mjeseca u Ankari u Turskoj.