SAD izvele napade na više lokacija u Iranu: "Snažan odgovor za napad u Hormuzu"

Američki borbeni avioni gađali su iranska skladišta projektila i dronova, kao i obalne radarske položaje, nakon što je Iran 25. juna pogodio brod "M/V Ever Lovely" dronom iz jednog pravca.

Snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) izvele su 26. juna napade na teritoriju Irana, što su opisale kao snažan odgovor na, kako navode, jučerašnji napad na komercijalni brod koji je plovio kroz Hormuški moreuz.

Naglašeno je da je brod pod zastavom Singapura u trenutku napada izlazio iz Hormuškog moreuza, ploveći duž obale Omana.

- Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalni brodski saobraćaj jasno je prekršila primirje. Nadalje, opasno ponašanje Irana narušilo je slobodu plovidbe jer se trgovina sve više odvija kroz ključni međunarodni pomorski koridor - saopćili su iz CENTCOM-a.

Dodali su i da snage CENTCOM-a nastavljaju koordinirati siguran prolazak i pružati podršku komercijalnim brodovima koji prolaze kroz moreuz.

- Američka vojska ostaje prisutna i budna kako bi osigurala da se svi aspekti sporazuma s Iranom poštuju, da se provode i da su u potpunosti na snazi - navedeno je u saopćenju.