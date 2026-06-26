Predsjednik Libana nakon sporazuma s Izraelom poslao poruku koja se neće svidjeti Hezbolahu

Predsjednik Libana Žozef Aun (Joseph Aoun) izjavio je da je sporazum potpisan s Izraelom prvi korak ka potpunoj obnovi suvereniteta zemlje nakon posljednjeg razornog rata između Izraela i Hezbolaha.

U zvaničnom saopćenju koje je objavio njegov ured, Aun je naglasio da ovaj dokument označava početak nove ere za Liban, u kojoj će državne institucije i vojska imati potpunu kontrolu nad teritorijom zemlje.

Istakao je kako će postignuti dogovor donijeti stabilnost građanima koji su najviše stradali tokom sukoba s izraelskim snagama, ali i zbog unutrašnjih tenzija.

- Okvirni sporazum potpisan danas je prvi korak koji će omogućiti Libancima da se vrate na svoje potpuno oslobođene zemlje i u svoje sigurno obnovljene domove pod suverenitetom libanske države koja nema partnera u svom suverenitetu nad svojom zemljom i narodom - poručio je libanski predsjednik.

Poruka da država nema partnera u suverenitetu u političkom kontekstu Bliskog istoka protumačena je kao direktna poruka Hezbolahu, organizaciji koju podržava Iran i koja je godinama djelovala kao "država u državi", sa sopstvenim vojnim krilom i paralelnim sistemom moći.

Predsjednik Libana obećao je građanima da će vlasti istrajati u provođenju ovog sporazuma do njegovog potpunog provođenja.

- Zaklinjemo se da ćemo nastaviti raditi dok se ovo u potpunosti ne postigne. Neće biti više okupacije, zatvorenika, podređenosti ili tutorstva - zaključio je Aun u obraćanju javnosti.