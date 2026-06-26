Doživotna kazna za napadača u Magdeburgu: Saudijac proglašen krivim za ubistvo šest osoba na božićnom sajmu

Sud u Njemačkoj osudio je Taleba Al-Abdulmohsena (51), državljanina Saudijske Arabije, na doživotni zatvor zbog napada iz decembra 2024. godine na božićnom sajmu u Magdeburgu, u kojem je život izgubilo šest osoba.

Sud mu je izrekao maksimalnu kaznu nakon što je proglašen krivim za ubistvo s predumišljajem.

Tragedija se dogodila 20. decembra 2024. godine u 19:02 sati, u trenutku kada je sajam u centru grada bio prepun posjetilaca.

Tužilaštvo je dokazalo da je optuženi iznajmljenim automobilom marke BMW uletio među štandove i kretao se brzinom do 48 kilometara na sat.

Napad je trajao svega minutu i četiri sekunde, ali su posljedice bile razorne. Poginuli su devetogodišnji dječak i pet žena starosti između 45 i 75 godina, dok je oko 300 ljudi povrijeđeno.

- Jedina briga optuženog bila je i ostala on sam - izjavio je glavni javni tužilac Matis Beter.

Radio kao psihijatar

Istraga je pokazala da je Al-Abdulmohsen bio "netipičan" napadač te da nije djelovao iz ideoloških motiva, nego iz ličnih razloga i potrebe za pažnjom.

Psihijatrijskim vještačenjem utvrđen je narcisoidni poremećaj ličnosti.

Zanimljivo je da je osuđeni u Njemačkoj radio kao specijalista psihijatrije i psihoterapije u klinici u Bernburgu, u ustanovi za osobe s ovisnostima, ali je neposredno prije napada proglašen nesposobnim za rad.

Motiv napada

Na sudu je naveo da je motiv za napad bio sukob s njemačkim vlastima i bijes zbog, kako tvrdi, ignorisanja prava saudijskih žena, dok je o samom činu govorio vrlo malo.

Al-Abdulmohsen je u Njemačku stigao 2016. godine, kada je dobio azil, tvrdeći da u njegovom rodnom Hofufu postoji progon zbog pripadnosti šiitskoj manjini i kritike islama i vladajuće porodice.

Istraga je pokazala da je imao dugu historiju antiislamske retorike. Na društvenim mrežama je izražavao podršku njemačkoj krajnje desničarskoj stranci Alternativa za Njemačku (AfD), navodeći da se "bore protiv istog neprijatelja kao i on kako bi zaštitili Njemačku".

Osuđeni ima pravo žalbe na presudu.