Rumunski parlament usvojio inicijativu za ujedinjenje s Moldavijom

Donji dom rumunskog parlamenta usvojio je proceduru kojom je prijedlog zakona o mogućem ujedinjenju Rumunije i Moldavije proslijeđen dalje u zakonodavnu proceduru. Inicijativom se predviđa da dvije države postanu jedinstvena suverena država, uz pokretanje pregovora o eventualnom ujedinjenju.

Prijedlog ide u Senat

Prijedlog sada ide u Senat, koji predstavlja gornji dom parlamenta i ima konačnu riječ u zakonodavnom procesu. Zakon još uvijek nije usvojen.

Ideja o ujedinjenju zasniva se na zajedničkom jeziku, historiji i kulturi dvije zemlje. Veći dio današnje Moldavije bio je u sastavu Rumunije između dva svjetska rata, sve do 1940. godine, kada je teritoriju preuzeo Sovjetski Savez, nakon čega je formirana Moldavska Sovjetska Socijalistička Republika.

Prijedlog je podnijela parlamentarna grupa stranke S.O.S. România, krajnje desne nacionalističke partije. U dokumentu se navodi da parlament treba odlučiti o ujedinjenju Rumunije i Republike Moldavije te ovlastiti vladu da odmah otvori hitne pregovore s vlastima u Kišinjevu.

Također je predviđeno da nakon usvajanja budu obaviještene međunarodne institucije i partneri, uključujući vladu Moldavije, Sjedinjene Američke Države, NATO, Ujedinjene nacije i Evropsku uniju.

Rumunska vlada je već dala negativno mišljenje na prijedlog, navodeći da je prioritet podrška evropskom putu Moldavije te da parlament ne može jednostrano naložiti otvaranje ili vođenje međunarodnih pregovora na način kako je predloženo.

"Regulatorne odredbe sadržane u ovoj zakonodavnoj inicijativi, zbog svoje jednostrane prirode, mogle bi biti u suprotnosti s ustavnim odredbama i normama međunarodnog prava", navedeno je u mišljenju vlade.

Senat Rumunije je već 2023. godine odbacio sličan prijedlog zakona.

Osjetljiva ideja

Ideja o ujedinjenju povremeno se pojavljuje i u političkom diskursu u obje zemlje. Bivši rumunski premijer Ilie Bolojan ranije je izjavio da bi podržao ujedinjenje ukoliko bi se o tome odlučivalo na referendumu.

Predsjednica Moldavije Maja Sandu također je rekla da bi podržala takvu odluku na referendumu, ali je naglasila da je strateški cilj zemlje pristupanje Evropskoj uniji.

Ipak, podrška ideji ujedinjenja ostaje politički osjetljiva. Sandu je priznala da većina građana Moldavije trenutno nije za tu opciju, dok rumunska vlada insistira na evropskom putu Moldavije kao prioritetu u odnosu na jednostrane inicijative.