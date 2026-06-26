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PREDSJEDNIK SAD

Tramp uoči objave vojske nagovijestio novi napad na Iran

Ne sviđa mi se činjenica da su jučer pucali, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

26.6.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u petak, 26. juna, nagovijestio je američki odgovor na iranski napad na teretni brod, koji je ubrzo i uslijedio kroz vojnu akciju.

Tokom razgovora s novinarima u Bijeloj kući, prije zvaničnog saopćenja američke vojske o napadima, Tramp je upitan da li će Vašington reagovati na iranski napad na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

- Saznat ćete - rekao je Tramp.

On je potom dodao da mu se ne dopada iranski potez.

- Ne sviđa mi se činjenica da su jučer pucali, zapravo, četiri, oborili smo tri, na brod. Ne saveznički brod, ali brod. Vrlo skup brod. Ne bi trebali to raditi. Dakle, saznat ćete. Mislim, saznat ćete - poručio je.

Nedugo nakon toga, američki borbeni avioni izveli su napade na iranska skladišta projektila i dronova te na obalne radarske položaje, kao odgovor na incident od 25. juna, kada je Iran pogodio brod M/V "Ever Lovely" dronom.

Prema prvim informacijama, mete napada bile su lokacije u blizini grada Sirik, nedaleko od Hormuškog moreuza.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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