Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLISKI ISTOK

IRGC najavio odmazdu nakon američkog napada: "Ova agresija neće proći bez odgovora"

Ističemo da ova agresija neće proći bez odgovora, a naš odgovor će biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, naveli su

IRGC najavio odmazdu. Platforma X

M. Až.

26.6.2026

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) uputila je oštru poruku Sjedinjenim Američkim Državama nakon, kako tvrde, odbijenog američkog napada na otok Sirik. U saopćenju se navodi da su pomorske i zračne snage Korpusa čuvara Islamske revolucije uspješno neutralizirale američku akciju, prenosi iranska agencija ISNA.

Garda je poručila da ovakav potez neće ostati bez odgovora.

- Ističemo da ova agresija neće proći bez odgovora, a naš odgovor će biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo - navodi se u saopćenju.

Dodaje se i upozorenje da će svaki novi potez SAD-a biti dočekan još snažnijom reakcijom.

- Svaka nova nepromišljenost naići će na žestok odgovor - poručili su iz IRGC-a.

# IRAN
# SAD
# IRGC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.