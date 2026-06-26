IRGC najavio odmazdu nakon američkog napada: "Ova agresija neće proći bez odgovora"

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) uputila je oštru poruku Sjedinjenim Američkim Državama nakon, kako tvrde, odbijenog američkog napada na otok Sirik. U saopćenju se navodi da su pomorske i zračne snage Korpusa čuvara Islamske revolucije uspješno neutralizirale američku akciju, prenosi iranska agencija ISNA.

Garda je poručila da ovakav potez neće ostati bez odgovora.

- Ističemo da ova agresija neće proći bez odgovora, a naš odgovor će biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo - navodi se u saopćenju.

Dodaje se i upozorenje da će svaki novi potez SAD-a biti dočekan još snažnijom reakcijom.

- Svaka nova nepromišljenost naići će na žestok odgovor - poručili su iz IRGC-a.