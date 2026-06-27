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VELIKA INTERVENCIJA

Požar u blizini Barselone ugrozio 16.000 ljudi, uhapšen osumljičeni za podmetanje požara

U gašenju požara i dalje učestvuje oko 30 vatrogasnih ekipa, uz podršku jednog aviona

Šumski požar zahvatio 38 hektara, jedna osoba uhapšena. Screenshot X

Z. V.

27.6.2026

Šumski požar koji je izbio u mjestu Tijana, nedaleko od Barselone (Barcelone), stavljen je pod kontrolu, a španske vlasti uhapsile su muškarca osumnjičenog da je povezan s izazivanjem požara.

Regionalna služba civilne zaštite ukinula je zabranu kretanja koja je ranije bila uvedena za stanovnike Tijane, Sant Fost de Kampsenteljesa, Martoreljesa i Santa Marije de Martoreljesa. Ipak, građanima je preporučeno da ostanu oprezni i pridržavaju se uputa nadležnih službi.

U gašenju požara i dalje učestvuje oko 30 vatrogasnih ekipa, uz podršku jednog aviona, dok se očekuje postepeno smanjenje broja angažovanih snaga.

Katalonska policija uhapsila je muškarca zbog sumnje da je učestvovao u podmetanju požara koji se proširio na okolna područja i ugrozio oko 16.000 ljudi.

Požar je izbio oko 10:45 sati na području deponije između Tijane i Mongata, a vatra je zahvatila oko 38 hektara zemljišta. Dim se mogao vidjeti i iz Barselone.

Tokom intervencije nije bilo povrijeđenih niti je pričinjena materijalna šteta na stambenim objektima. Zbog požara je privremeno bila zatvorena i regionalna cesta B-500 između Badalone i Moljet del Valjesa.

# POŽAR
# BARCELONA
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