Požar u blizini Barselone ugrozio 16.000 ljudi, uhapšen osumljičeni za podmetanje požara

Šumski požar koji je izbio u mjestu Tijana, nedaleko od Barselone (Barcelone), stavljen je pod kontrolu, a španske vlasti uhapsile su muškarca osumnjičenog da je povezan s izazivanjem požara.

Regionalna služba civilne zaštite ukinula je zabranu kretanja koja je ranije bila uvedena za stanovnike Tijane, Sant Fost de Kampsenteljesa, Martoreljesa i Santa Marije de Martoreljesa. Ipak, građanima je preporučeno da ostanu oprezni i pridržavaju se uputa nadležnih službi.

U gašenju požara i dalje učestvuje oko 30 vatrogasnih ekipa, uz podršku jednog aviona, dok se očekuje postepeno smanjenje broja angažovanih snaga.

Katalonska policija uhapsila je muškarca zbog sumnje da je učestvovao u podmetanju požara koji se proširio na okolna područja i ugrozio oko 16.000 ljudi.

Požar je izbio oko 10:45 sati na području deponije između Tijane i Mongata, a vatra je zahvatila oko 38 hektara zemljišta. Dim se mogao vidjeti i iz Barselone.