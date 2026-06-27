Eskalacija sukoba: SAD i Iran razmijenili napade, Vance poslao oštru poruku

Sjedinjene Američke Države izvele su snažne udare na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje duž obale, saopćila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Kako se navodi, operacija je uslijedila kao odgovor na iranski napad dronom na tanker u Zaljevu.

U isto vrijeme, iranska državna televizija IRIB javila je o eksploziji koja se čula u blizini luke Sirik na jugu Irana.

Novi porast tenzija dolazi svega desetak dana nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države 17. juna u Švicarskoj potpisali Memorandum o razumijevanju.

Prema tom sporazumu, Teheran je pristao omogućiti nesmetan promet kroz Hormuški moreuz, uz uslov da se plovidba odvija pod njegovim nadzorom i koordinacijom.

Prvi ozbiljniji incidenti nakon dogovora desili su se u posljednjim danima, kada je teretni brod Ever Lovely pogođen projektilom tokom prolaska kroz Hormuški moreuz, u blizini obale Omana.