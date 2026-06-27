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Eskalacija sukoba: SAD i Iran razmijenili napade, Vance poslao oštru poruku

Kako se navodi, operacija je uslijedila kao odgovor na iranski napad dronom na tanker u Zaljevu

Nakon udara SAD i Irana oglasio se Vens. AP

Z. V.

27.6.2026

Sjedinjene Američke Države izvele su snažne udare na iranska skladišta projektila i dronova te radarske položaje duž obale, saopćila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Kako se navodi, operacija je uslijedila kao odgovor na iranski napad dronom na tanker u Zaljevu.

U isto vrijeme, iranska državna televizija IRIB javila je o eksploziji koja se čula u blizini luke Sirik na jugu Irana.

Novi porast tenzija dolazi svega desetak dana nakon što su Iran i Sjedinjene Američke Države 17. juna u Švicarskoj potpisali Memorandum o razumijevanju.

Prema tom sporazumu, Teheran je pristao omogućiti nesmetan promet kroz Hormuški moreuz, uz uslov da se plovidba odvija pod njegovim nadzorom i koordinacijom.

Prvi ozbiljniji incidenti nakon dogovora desili su se u posljednjim danima, kada je teretni brod Ever Lovely pogođen projektilom tokom prolaska kroz Hormuški moreuz, u blizini obale Omana.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oštro je reagovao na napad, poručivši na pitanje o mogućim posljedicama: "Saznat ćete", dok je iranski napad dronom ocijenio kao kršenje potpisanog Memoranduma.

Na dodatne napetosti reagovao je i potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance), koji je upozorio Teheran da će svako nasilje biti uzvraćeno istom mjerom, naglasivši da će Sjedinjene Države odgovoriti ukoliko dođe do novih incidenata.

# IRAN
# SAD
# ZALJEV
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