Iranska revolucionarna garda: "Odgovor će biti snažniji ako se agresija nastavi"

Iranska revolucionarna garda (IRGC) oglasila se nakon američkih udara na ciljeve u Iranu, tvrdeći da su kao odgovor gađali američke vojne položaje u regiji i upozorili na mogućnost daljnje eskalacije ako se napadi nastave.

U saopćenju su naveli da je, prema njihovim tvrdnjama, američka strana prekršila ranije dogovore i djelovala pod izgovorom incidenta vezanog za plovidbu u Hormuškom moreuzu. Optužili su Vašington (Washington) za kršenje obaveza i tvrdili da je zračni napad izveden na iransku obalu.

IRGC je poručio da su njihove snage odgovorile napadima na američke vojne pozicije u regiji, ističući da će svaki naredni napad izazvati još snažniji odgovor.

Dodali su i da je, prema njihovom tumačenju, kontrola plovidbe kroz Hormuški moreuz u nadležnosti Irana, dok su Sjedinjene Američke Države, kako tvrde, pokušale osporiti te nadležnosti.

Upozorili su da će u slučaju novih "agresivnih poteza" odgovor Irana biti znatno širi.

S druge strane, američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su 26. juna izvedeni napadi na iranske položaje kao odgovor na raniji napad na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

Prema američkim navodima, mete su bila skladišta projektila i dronova te radarske lokacije duž obale, nakon što je 25. juna pogođen brod M/V Ever Lovely.