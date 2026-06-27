Kontroverzne tvrdnje: Ukrajinski tim navodno koristio porno snimanje kao masku operacije

Nova knjiga donosi tvrdnje o navodnom planu ukrajinskih vojnih struktura u vezi sa sabotažom plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Prema tim navodima, operacija je imala neuobičajen početni scenarij – prikrivanje kroz navodno snimanje pornografskog filma na vodi, što je trebalo poslužiti kao alibi u slučaju policijske kontrole.

Snimanje filma

U priči se navodi da je mali tim, u kojem su bila četiri muškarca i jedna žena, poslan na njemačku obalu Baltika u jesen 2022. godine. U slučaju da ih presretnu policijske službe, imali bi zadatak tvrditi da učestvuju u snimanju filma za odrasle, kako bi izbjegli sumnju.

Kasnije je, prema istim tvrdnjama, taj plan izmijenjen i zamijenjen objašnjenjem o rekreativnom ronjenju i istraživanju podvodnih olupina, koje je trebalo djelovati uvjerljivije. Krajnji cilj operacije bio je, kako se navodi, postavljanje eksploziva na velikoj dubini i oštećenje gasovoda koji je služio za transport ruskog gasa prema Njemačkoj.

Navodi dalje opisuju da su u operaciju bili uključeni civilni ronioci, uključujući i jednu ženu kodnog imena “Freya”, te da su prošli obuku u napuštenim lokacijama u Ukrajini. Nakon toga su, prema tvrdnjama iz knjige, otputovali u Njemačku i koristili prikrivena sredstva putovanja kako bi se uklopili u turističku priču o ronjenju.

Eksplozije su, prema tim navodima, izvedene krajem septembra 2022. godine na nekoliko tačaka u blizini danskog ostrva Bornholm, pri čemu je ozbiljno oštećen dio infrastrukture i došlo do velikog ispuštanja metana.

Međunarodna istraga

Priča se nadovezuje na opsežnu međunarodnu istragu koja je uslijedila nakon incidenta, u kojoj su se u različitim fazama pojavljivale sumnje na više aktera. Njemačke istražne vlasti su, prema navodima iz knjige, kroz analizu snimaka i podataka sa terena povezale dio operacije s ukrajinskim timom, dok političke i pravne posljedice slučaja i dalje ostaju osjetljive, a broj hapšenja do sada je ograničen.