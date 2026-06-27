Njemački ljekar priznao ubistvo 12 pacijenata: "Olakšavanje patnje" kao izgovor

Njemački ljekar, koji se u medijima navodi kao Džohanes (Johanes) M., u četvrtak (25. juna) je na suđenju pred Regionalnim sudom u Berlinu priznao da je ubio 12 pacijenata, gotovo godinu dana nakon što je postupak protiv njega započeo.

Smrtonosne kombinacije

Četrdesetogodišnji specijalista palijativne njege optužen je da je između septembra 2021. i jula 2024. godine usmrtio ukupno 15 pacijenata – 12 žena i tri muškarca. Žrtve su bile starosti od 25 do 87 godina.

Prema navodima tužilaštva, pacijentima je davao smrtonosne kombinacije lijekova, a sumnja se i da je u pojedinim slučajevima podmetao požare kako bi prikrio zločine.

Paralelno sa ovim procesom, istražuju se i deseci drugih sumnjivih smrtnih slučajeva koji bi mogli biti povezani s njim.

Na suđenju je ljekar u izjavi koja je trajala oko pola sata priznao odgovornost za 12 ubistava i uputio izvinjenje porodicama žrtava, navodeći da preuzima odgovornost za patnju koju je izazvao.

Priznao djela

U ranijim sudskim dokumentima pojavili su se i snimci telefonskih razgovora iz pritvora, u kojima je supruzi priznao počinjena djela, iako je ranije pokušavao da ih predstavi kao "moralni čin" motivisan željom da pacijente poštedi patnje.

Istraga pokazuje da je osumnjičeni radio u jednoj službi za njegu u Berlinu, gdje su se i dogodili navodni zločini.

On je uhapšen u avgustu 2024. godine, prvobitno pod sumnjom za četiri ubistva i podmetanje požara, ali se broj optužbi vremenom povećavao kako su forenzička ispitivanja i ekshumacije otkrivale nove sumnjive slučajeve, pa je optužnica proširena na ukupno 15 ubistava.