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IZRAEL PRED IZBORE

Netanjahu pod pritiskom: Suđenja za korupciju i pad podrške pred izbore

Premijer Izraela ulazi u izbornu kampanju opterećen sudskim procesima, dok ankete pokazuju pad podrške i neizvjesnu političku utrku

Izraelski premijer u izbornu utrku ulazi pod teretom optužbi za korupciju. AP

I. Š.

27.6.2026

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) završio je ove sedmice svjedočenje u tri sudska predmeta koja se protiv njega vode zbog optužbi za korupciju. Nakon gotovo godinu i po i 98 saslušanja, pažnja javnosti sada je usmjerena na predstojeće parlamentarne izbore, koji bi mogli pokazati koliko su sudski procesi uticali na njegov politički položaj.

Protiv izraelskog premijera od 2020. godine vodi se jedinstven sudski postupak koji obuhvata tri odvojena predmeta. U prvom je optužen za prevaru i zloupotrebu položaja zbog navodnog primanja skupocjenih poklona u zamjenu za političke usluge. Drugi predmet odnosi se na navodni dogovor s izdavačem jednog izraelskog lista radi povoljnijeg medijskog izvještavanja, dok se u trećem tereti za mito zbog navodnog pogodovanja telekomunikacijskoj kompaniji u zamjenu za pozitivno izvještavanje jednog portala.

Netanjahu odbacuje sve optužbe i tvrdi da je riječ o politički motivisanom procesu. Ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi ostati bez mogućnosti obavljanja javnih funkcija.

Izborna neizvjesnost

Sudski proces odvija se u trenutku kada Izrael ulazi u intenzivnu izbornu kampanju. Iako je redovni rok za izbore kraj oktobra, sve su glasnije procjene da bi oni mogli biti održani već početkom septembra.

Prema posljednjim anketama, podrška Netanjahuu posljednjih mjeseci značajno je opala. Na njegov rejting uticali su rat u Gazi, sigurnosni izazovi nakon napada Hamasa te nezadovoljstvo dijela javnosti zbog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i sporazuma s Iranom.

Opozicija vidi priliku

Istovremeno, opozicione stranke pokušavaju iskoristiti pad popularnosti dugogodišnjeg premijera. Politička scena ostaje izrazito podijeljena, a ankete pokazuju da nijedan blok trenutno nema sigurnu većinu za formiranje vlade.

Analitičari smatraju da su moguća tri scenarija nakon izbora – nova politička blokada i ponavljanje izbora, formiranje nestabilne koalicione vlade ili široka vlada nacionalnog jedinstva.

Iako Netanjahu i dalje važi za jednog od najiskusnijih izraelskih političara, predstojeći izbori mogli bi biti među najneizvjesnijim u njegovoj političkoj karijeri.

# IZBORI
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
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