Spasioci u Venecueli danonoćno tragaju, raste broj žrtava ali i spašenih

Situacija iz sata u sat postaje sve očajnija, tri dana nakon razornog udara dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru. Očajni građani golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za najmilijima. Vlasti zbog totalnog haosa i gužvi potpuno blokirale pristup epicentru razaranja u La Guairi.
Ističe ključni period za spašavanje preživjelih, koji su zarobljeni ispod ruševina, dok više od 51.000 građana vode kao nestali.
Građani i spasilački timovi vode dramatičnu bitku s vremenom, svjesni da kritični period za pronalazak živih pod ruševinama neumitno ističe. Prema posljednjim zvaničnim podacima, broj žrtava je drastično porastao i iznosi najmanje 920 mrtvih, dok se više od 51.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.
Humanitarne organizacije upozoravaju da je prvih 48 do 72 sata ključno za izvlačenje preživjelih iz srušenih kuća i stambenih zgrada. Iako se taj prozor nade može produžiti ukoliko zarobljeni ljudi imaju minimalan pristup vodi i kisiku, sa svakim novim satom šanse za njihovo spašavanje drastično opadaju.
"Svaka spašena osoba u ovom trenutku je pravo čudo", izjavio je Horhe Rodriges (Jorge Rodriguez), predsjednik Nacionalne skupštine, naglasivši da država neće apsolutno ništa skrivati o stvarnim razmjerama ove nezapamćene tragedije.
Militarizacija i blokada epicentra
Najteža situacija je u saveznoj državi La Guaira, koja je bila epicentar razaranja. Kako bi spriječile potpuni kolaps i saobraćajne gužve koje su počele ozbiljno ometati prolazak mehanizacije i rad hitnih službi, vlasti su donijele radikalnu odluku da potpuno blokiraju pristup ovom području. Zona La Guaire je u potpunosti militarizovana, a zvaničnici su potvrdili da će ulazak biti dozvoljen isključivo uz posebne vladine dozvole, ne precizirajući ko će ih i pod kojim uslovima moći dobiti.
S druge strane, na terenu vlada ogroman gnjev i nepovjerenje. Lokalno stanovništvo tvrdi da su u najteže pogođenim četvrtima vidjeli izuzetno malo državnih spasilačkih ekipa, uprkos tvrdnjama vlasti da sprovode "sveobuhvatan odgovor". Zbog nedostatka ljudstva, Venecuelanci su u mnogim naseljima sami organizovali potrage i golim rukama kopaju po tonama betona kako bi došli do članova svojih porodica.
Vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez saopštila je da se zemlja nalazi u "kritičnim satima" i pozdravila dolazak prvih međunarodnih spasilačkih timova te hitne humanitarne pomoći, dok vojska na ulicama pokušava uspostaviti red i podijeliti osnovne namirnice preživjelima koji su ostali bez krova nad glavom.