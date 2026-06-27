Spasioci u Venecueli danonoćno tragaju, raste broj žrtava ali i spašenih

Situacija iz sata u sat postaje sve očajnija, tri dana nakon razornog udara dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru. Očajni građani golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za najmilijima. Vlasti zbog totalnog haosa i gužvi potpuno blokirale pristup epicentru razaranja u La Guairi.

Ističe ključni period za spašavanje preživjelih, koji su zarobljeni ispod ruševina, dok više od 51.000 građana vode kao nestali.

Građani i spasilački timovi vode dramatičnu bitku s vremenom, svjesni da kritični period za pronalazak živih pod ruševinama neumitno ističe. Prema posljednjim zvaničnim podacima, broj žrtava je drastično porastao i iznosi najmanje 920 mrtvih, dok se više od 51.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Humanitarne organizacije upozoravaju da je prvih 48 do 72 sata ključno za izvlačenje preživjelih iz srušenih kuća i stambenih zgrada. Iako se taj prozor nade može produžiti ukoliko zarobljeni ljudi imaju minimalan pristup vodi i kisiku, sa svakim novim satom šanse za njihovo spašavanje drastično opadaju.