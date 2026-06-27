Ukrajinski napadi dronovima na ciljeve u Rusiji ponovo su pojačali pritisak na predsjednika Vladimira Putina iz redova ruskih nacionalista, koji traže prekid mirovnih pregovora i oštriju vojnu strategiju. Tvrdolinijaši smatraju da dosadašnji pristup nije dao rezultate te pozivaju Kremlj na odlučnije poteze.

Među zahtjevima koji se sve češće mogu čuti nalaze se intenzivniji napadi na ukrajinske gradove, odustajanje od diplomatskih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak i prijedlozi za upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. Pojedini nacionalistički blogeri i politički komentatori tvrde da Rusija mora odgovoriti znatno snažnije na ukrajinske udare.

Ipak, uprkos sve glasnijim zahtjevima, Kremlj za sada ne pokazuje namjeru da odustane od pregovora. Ruski zvaničnici priznaju da razgovori sa SAD nisu donijeli očekivane rezultate, ali predsjednik Vladimir Putin i dalje ostavlja prostor za diplomatsko rješenje sukoba.

Analitičari smatraju da ovakva retorika dodatno povećava pritisak na rusko rukovodstvo i podiže očekivanja dijela javnosti, iako Moskva istovremeno nastoji zadržati mogućnost političkog dogovora uz nastavak vojnih operacija u Ukrajini.