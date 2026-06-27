Toplotni talas paralizira tržište u Francuskoj: Nestaju ventilatori i klima uređaji

Francuska se suočava s talasom ekstremnih vrućina koji je doveo do naglog skoka potražnje za ventilatorima i klima-uređajima, zbog čega su mnoge prodavnice zabilježile nestašice i ubrzanu rasprodaju zaliha.

Građani širom zemlje pokušavaju pronaći načine da se rashlade, pa su rashladni uređaji postali najtraženiji proizvodi u trgovinama. U pojedinim gradovima zabilježeni su i problemi u snabdijevanju zbog povećane potražnje koja je u kratkom roku premašila očekivanja trgovaca.

Stručnjaci navode da je ovaj trend direktna posljedica sve učestalijih i intenzivnijih toplotnih valova koji pogađaju Evropu tokom ljeta, što dodatno opterećuje infrastrukturu i tržište električnih uređaja.



