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REKORDNA POTRAŽNJA

Toplotni talas paralizira tržište u Francuskoj: Nestaju ventilatori i klima uređaji

Prema izvještajima iz evropskih medija, slični trendovi zabilježeni su i ranijih godina

Građani masovno kupuju rashladne uređaje. Screenshot X

Z. V.

27.6.2026

Francuska se suočava s talasom ekstremnih vrućina koji je doveo do naglog skoka potražnje za ventilatorima i klima-uređajima, zbog čega su mnoge prodavnice zabilježile nestašice i ubrzanu rasprodaju zaliha.

Građani širom zemlje pokušavaju pronaći načine da se rashlade, pa su rashladni uređaji postali najtraženiji proizvodi u trgovinama. U pojedinim gradovima zabilježeni su i problemi u snabdijevanju zbog povećane potražnje koja je u kratkom roku premašila očekivanja trgovaca.

Stručnjaci navode da je ovaj trend direktna posljedica sve učestalijih i intenzivnijih toplotnih valova koji pogađaju Evropu tokom ljeta, što dodatno opterećuje infrastrukturu i tržište električnih uređaja.


Slični skokovi potražnje zabilježeni su i u drugim evropskim zemljama tokom ranijih toplotnih udara, što potvrđuje da ekstremne temperature sve više utiču na svakodnevni život i potrošačke navike građana.

# EVROPA
# KLIMA UREĐAJ
# EKSTEMNE VRUĆINE
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