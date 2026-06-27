Erdogan guši kritičare uoči NATO samita: Stotine privedenih i zabrane u Ankari

Turske vlasti su uoči NATO samita u Ankari provele masovna hapšenja, uvele zabrane javnih okupljanja i dodatno ograničile rad medija, što je izazvalo kritike aktivista koji tvrde da se bezbjednosne mjere koriste kao povod za obračun s civilnim društvom.

Privedeno 225 osoba

Prema navodima, policija je privela 225 osoba, među kojima su profesori, nastavnici i aktivisti, zbog sumnje na povezanost s ekstremističkim grupama poput Islamske države. Među uhapšenima se nalazi i 79-godišnja ekološka aktivistkinja.

Grad Ankara je istovremeno zabranio javna okupljanja, konferencije za medije, ispite i isticanje plakata počevši od nedjelje, dok je u glavni grad raspoređeno oko 40.000 policajaca radi pojačanih sigurnosnih mjera.

Turski nezavisni mediji, uključujući “Džumhurijet”, “Sozdžu”, Anku, T24 i Medijaskop, saopštili su u srijedu i četvrtak da je NATO odbio zahtjeve njihovih novinara za akreditaciju za samit, prenio je Rojters.

Ersin Čelik, novinar provladinog lista “Jeni Šafak”, takođe je u četvrtak objavio na svom Instagram nalogu da je NATO odbio njegov zahtjev za akreditaciju.

- Odbijanje zahtjeva za akreditaciju velikog broja medija zabrinjavajuće je kada je riječ o slobodi štampe - saopštilo je Udruženje novinara Turske.

Portparolka NATO-a Alison Hart izjavila je u četvrtak da se Alijansa “oslanja na zemlju domaćina da dostavi procjene o novinarima iz svoje zemlje”. NATO je “u kontaktu sa turskim vlastima u vezi sa akreditacijama”, rekla je i dodala: “Za NATO je veoma važno da mediji mogu lično da prisustvuju velikim događajima.”

Međutim, aktivisti optužuju Alijansu da izbjegava odgovornost.

- Iako se NATO oslanja na procjene zemlje domaćina, to Alijansu ne oslobađa odgovornosti da održi sopstvene standarde - rekao je Uraz Kaspar, novinar i član nacionalnog komiteta Međunarodnog instituta za štampu (IPI).

"Svaki odbijeni novinar zaslužuje jasan, konkretan i transparentan razlog za uskraćivanje akreditacije."

IPI je juče, zajedno sa 14 organizacija za slobodu štampe, poslao pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, pozivajući Alijansu da ponovo razmotri akreditacije, navodi “Politiko”.

Ograničavanje slobode

- Ako vlade domaćini zaista mogu da isključe novinare sa međunarodnih medijskih događaja, to bi trebalo otvoreno reći - rekla je Išin Eličin, novinarka nezavisne televizije Halk TV, kojoj je akreditacija odbijena.

- Neobjašnjeno isključivanje novinara ograničava slobodu medija i na kraju uskraćuje javnosti pravo da dobije nezavisne informacije o radu NATO-a - kazala je.

Ben Vord, zamjenik direktora za Evropu u organizaciji Hjuman rajts voč, rekao je da bi “zvaničnici NATO-a trebalo jasno da stave do znanja da Alijansa, zasnovana na deklarisanim zajedničkim vrijednostima demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, ni na koji način ne može da odobrava izrazito represivan pristup turskih vlasti uoči samita”.

“Politiko” piše da mjere Turske takođe izazivaju nelagodu u NATO-u.

Samit “ne bi trebalo da se koristi kao izgovor za obračun”, rekao je jedan diplomata NATO-a.

- Pomno pratimo ta dešavanja i redovno pokrećemo ta pitanja u našim bilateralnim kontaktima -dodao je visoki diplomata alijanse.

Kao odgovor na to, NATO je u kontaktu sa turskim zvaničnicima kako bi ponovo razmotrila listu akreditacija, prema riječima osobe upoznate s tim pitanjem, prenio je briselski portal.

- Kada je autoritarna vlada domaćin samita, dobijete proizvoljno odlučivanje o medijskim akreditacijama i više od 200 privedenih u nekoj ‘preventivnoj’ operaciji - napisao je na društvenim mrežama Načo Sančez Amor, glavni izvjestilac Evropskog parlamenta za Tursku. “Nažalost, čini se da ništa od toga ne remeti Ruteov san.”

Turska je u Indeksu slobode štampe Reportera bez granica rangirana na 163. mjestu od 180 zemalja, što je ubjedljivo najlošiji rezultat među 32 članice NATO-a. Ta zemlja ima treći najveći broj zatvorenih novinara u Evropi, poslije Azerbejdžana i Rusije.



