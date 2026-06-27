Iran dronovima napao američke baze u Bahreinu, pogođen i brod u Hormuzu

Iran je u subotu izveo napad dronovima na Bahrein, dok je u području Hormuškog moreuza napadnut i jedan tanker, nakon noćnih američkih zračnih udara na iranske ciljeve.

Novi incidenti u regiji Perzijskog zaljeva ukazuju na to da je primirje izuzetno krhko, iako su Teheran i Vašington (Washington) ranije postigli privremeni dogovor s rokom od 60 dana za usaglašavanje konačnog sporazuma o okončanju sukoba.

Američki zračni udari izvedeni su kao odgovor na iranski napad dronom na brod koji je u četvrtak pokušavao napustiti Hormuški moreuz. Centralna komanda SAD-a saopćila je da su tokom noći gađane iranske pozicije raketnih i dronskih sistema, kao i obalni radarski položaji.

Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina navelo je da je zemlja bila meta “određenog broja iranskih dronova”, te je napad ocijenilo kao ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana i stanovnika.

S druge strane, Iranska Revolucionarna garda je u saopćenju koje je prenijela državna agencija IRNA tvrdi da je gađala više lokacija “američke terorističke vojske u regiji”, ali bez navođenja konkretnih ciljeva.

Bahrein je jedan od najglasnijih kritičara Irana u Zaljevu i domaćin je 5. flote američke mornarice. U toj državi je nedavno održan i sastanak ministara vanjskih poslova Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja, kojem je prisustvovao i američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), a nakon kojeg je zatražen prekid iranskih napada i potpuno otvaranje moreuza.

Britanski centar United Kingdom Maritime Trade Operations objavio je da je u subotu napadnut tanker u Hormuškom moreuzu, ali da je posada sigurna i da nema ekološke štete. Odgovornost niko nije odmah preuzeo, iako je sumnja odmah usmjerena prema Iranu.

Nakon toga je Zajednički pomorski informativni centar, tijelo pod nadzorom američke mornarice, objavio da širi rutu uz obalu Omana kako bi bila omogućena i ulazna i izlazna plovidba.