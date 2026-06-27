Problemi u Pentagonu: Ignorisani izvještaj i zastarjela tehnologija doveli do napada na školu u Iranu

Američko Ministarstvo odbrane suočava se s ozbiljnim kritikama nakon navoda da su zastarjeli obavještajni sistemi i ignorisana upozorenja doprinijeli raketnom napadu na osnovnu školu u iranskom gradu Minabu, u kojem je, prema izvještajima, stradao veliki broj civila, među kojima i djeca.

Prema dostupnim informacijama, još 2019. godine jedan američki obavještajni analitičar utvrdio je da objekat, koji je ranije bio označen kao vojni cilj, zapravo služi kao osnovna škola. Iako je izmjena unesena u jedan od sistema, ona nije prenesena u zvaničnu bazu podataka koju američka vojska koristi za odabir meta.

Navodi se da Pentagon i dalje koristi zastarjeli sistem iz 1980-ih godina, dok moderniji program, koji bi trebao objediniti obavještajne podatke, još nije u potpunosti stavljen u funkciju.

Zbog svega je pokrenuta interna istraga, a nezavisni general američkog ratnog zrakoplovstva imenovan je da utvrdi kako je došlo do propusta. Ministar odbrane Pete Hegseth najavio je da će izvještaj biti objavljen po završetku istrage.

Istovremeno, raste pritisak organizacija za ljudska prava koje traže potpunu transparentnost i odgovornost za veliki broj civilnih žrtava tokom američkih vojnih operacija u Iranu.