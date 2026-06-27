Britanija treći dan zaredom obara temperaturne rekorde, na snazi narandžasto upozorenje

Britanske vlasti produžile su narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura do nedjelje ujutro, nakon što je u subotu treći dan zaredom oboren rekord za najvišu junsku temperaturu u zemlji.

Upozorenje obuhvata London, jugoistočnu Englesku, Istočnu Angliju i dijelove Istočnog Midlandsa, gdje se očekuje još jedna vrlo topla i sparna noć, iako meteorolozi najavljuju postepeni pad temperatura.

Prema podacima meteorološke službe Met Ofisa (Met Office), u mjestu Santon Daunam (Santon Downham) u Safoku (Suffolku) izmjereno je 37,3 stepena Celzijusa, čime je ponovo oboren prethodni junski rekord. Dosadašnji rekord od 35,6 stepeni datirao je iz 1976. godine.

Glavni meteorolog Met Ofisa Endi Pejdž (Met Officea Andy Page) izjavio je da ovakav toplotni val predstavlja još jedan pokazatelj utjecaja klimatskih promjena na sve češće temperaturne ekstreme u Velikoj Britaniji.

Iako se početkom naredne sedmice očekuje osvježenje, meteorolozi upozoravaju da bi tokom vikenda moglo doći do grmljavinskih oluja praćenih obilnim padavinama, jakim vjetrom, gradom i udarima groma.

Visoke temperature izazvale su brojne probleme širom Engleske. Više od 570 škola bilo je djelimično ili potpuno zatvoreno, pojedine bolnice proglasile su krizno stanje, a željeznički saobraćaj bio je otežan zbog opasnosti od oštećenja infrastrukture. Zbog ekstremnih vrućina otkazane su i pojedine željezničke linije između Londona i Pariza.