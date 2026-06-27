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SMRTONOSNA EPIDEMIJA

Ebola se širi DR Kongom: Više od 1.200 zaraženih, stanovnici odbijaju testiranje preminulih

Zdravstvene vlasti upozoravaju da otpor lokalnog stanovništva i rat dodatno otežavaju suzbijanje epidemije

Epidemija ebole u DR Kongu odnijela je više od 320 života, a broj zaraženih i dalje raste. AP / Moses Sawasawa

I. Š.

27.6.2026

Broj oboljelih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1.203, dok je od posljedica zaraze preminula 321 osoba, saopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje.

Prema zvaničnim podacima, do sada se oporavilo 148 pacijenata, dok se 419 osoba nalazi u izolaciji ili na bolničkom liječenju.

Epidemija, izazvana sojem Bundibuđo (Bundibugyo), zahvatila je 34 zdravstvene zone u pokrajinama Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, a najveći broj slučajeva zabilježen je u Ituriju, koji je označen kao epicentar zaraze.

Zdravstvene vlasti ističu da veliki problem predstavlja odbijanje dijela stanovništva da dozvoli testiranje preminulih na ebolu, kao i nedovoljni kapaciteti za liječenje i otežano praćenje kontakata zaraženih osoba.

Ministarstvo zdravstva pozvalo je građane da prijave svaki sumnjivi slučaj, pridržavaju se higijenskih mjera i izbjegavaju kontakt s tijelima preminulih kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti.

U borbu protiv epidemije uključeni su i međunarodni partneri, među kojima su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) te evropske i kongoanske zdravstvene institucije.

Direktor WHO-a, Tedros Adanom Gebrejesus (Tedros Adhanom Ghebreyesus), upozorio je da oružani sukobi dodatno otežavaju borbu protiv ebole jer ograničavaju pristup pogođenim područjima i usporavaju provođenje epidemioloških mjera.

# WHO
# DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO
# EBOLA
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