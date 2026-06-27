Milijarder napustio saslušanje o Džefriju Epstinu nakon pitanja o tajnim ugovorima

Američki milijarder i investitor Leon Blek (Black) napustio je saslušanje pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD nakon što je odbio odgovarati na pitanja o ugovorima o povjerljivosti (NDA) koje je potpisivao sa ženama.

Kako prenosi BBC, Blek je dobrovoljno pristao svjedočiti u istrazi o vezama s pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), ali je napustio saslušanje kada su kongresmeni otvorili pitanje spornih ugovora.

Prekinuto saslušanje

Nakon toga odbor je izdao dva sudska naloga kojima od Bleka traži da dostavi svu dokumentaciju o ugovorima o povjerljivosti te da ponovo svjedoči pod zakletvom pred kamerama.

Predsjednik odbora Džejms Komer (James Comer) izjavio je da istražitelje zanima da li je Epstin učestvovao u sastavljanju tih ugovora ili isplatama ženama koje su ih potpisivale.

Blek je tokom kratkog obraćanja rekao da je Epstinu tokom dugogodišnje saradnje isplatio 158 miliona dolara za, kako tvrdi, legitimne poreske i finansijske savjete. Njegovi advokati navode da je interna istraga kompanije Apolou Global Menidžment (Apollo Global Management) zaključila da su isplate bile zakonite.