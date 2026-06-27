Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AFERA

Milijarder napustio saslušanje o Džefriju Epstinu nakon pitanja o tajnim ugovorima

Leon Blek odbio je odgovarati na pitanja o ugovorima o povjerljivosti, nakon čega je Kongres izdao sudske naloge za novu dokumentaciju i svjedočenje

Leon Blek napustio saslušanje nakon pitanja o ugovorima o povjerljivosti. Screenshot X

I. Š.

27.6.2026

Američki milijarder i investitor Leon Blek (Black) napustio je saslušanje pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD nakon što je odbio odgovarati na pitanja o ugovorima o povjerljivosti (NDA) koje je potpisivao sa ženama.

Kako prenosi BBC, Blek je dobrovoljno pristao svjedočiti u istrazi o vezama s pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), ali je napustio saslušanje kada su kongresmeni otvorili pitanje spornih ugovora.

Prekinuto saslušanje

Nakon toga odbor je izdao dva sudska naloga kojima od Bleka traži da dostavi svu dokumentaciju o ugovorima o povjerljivosti te da ponovo svjedoči pod zakletvom pred kamerama.

Predsjednik odbora Džejms Komer (James Comer) izjavio je da istražitelje zanima da li je Epstin učestvovao u sastavljanju tih ugovora ili isplatama ženama koje su ih potpisivale.

Blek je tokom kratkog obraćanja rekao da je Epstinu tokom dugogodišnje saradnje isplatio 158 miliona dolara za, kako tvrdi, legitimne poreske i finansijske savjete. Njegovi advokati navode da je interna istraga kompanije Apolou Global Menidžment (Apollo Global Management) zaključila da su isplate bile zakonite.

Novi nalozi

Milijarder je ponovio da nije znao za Epstinove zločine sve do njegovog hapšenja 2019. godine te negirao bilo kakvu umiješanost u seksualno zlostavljanje, trgovinu ljudima ili ucjene.

U sudskim spisima ranije se spominjala i njegova višegodišnja veza s bivšom ruskom manekenkom Guzelj Ganijevom (Guzel Ganievom), koja ga je optuživala za zlostavljanje i tvrdila da je potpisala ugovor o povjerljivosti. Blek je te optužbe odbacio, a sud je kasnije odbacio njenu tužbu pozivajući se upravo na taj ugovor.

Demokratski član odbora Robert Garsija (Garcia) izjavio je da je Blek "izjurio iz prostorije" kada su uslijedila pitanja o ugovorima sa ženama i njegovim odnosima sa žrtvama Džefrija Epstina, poručivši da će snositi posljedice ukoliko ne bude sarađivao u istrazi.

# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.