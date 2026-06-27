Lider Hezbolaha poručio: Nećemo položiti oružje, sporazum iz Vašingtona je sramotan

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem (Naim Qassem) poručio je da ta organizacija neće prihvatiti okvirni sporazum koji su Liban i Izrael, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postigli u Vašingtonu, naglasivši da oružani otpor ostaje neupitan.

- Nastavit ćemo pružati otpor na terenu kako bismo porazili okupaciju. Nismo napustili teren ni u najtežim okolnostima i nećemo ga napustiti ni sada - rekao je Kasem.

Lider Hezbolaha ocijenio je da je sporazum iz Vašingtona "ponižavajući i sramotan" tvrdeći da predstavlja odricanje od libanskog suvereniteta.

Prema njegovim riječima, dogovor je "ništavan", a umjesto njega trebalo bi primijeniti Memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

On je odbacio prijedloge da se povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana uslovi razoružanjem Hezbolaha.

- Povezivanje izraelskog povlačenja s razoružanjem otpora širom Libana veoma je opasan prijedlog koji prelazi sve crvene linije - poručio je.

Sporazum Libana i Izraela trebao bi otvoriti put ka smanjenju tenzija i jačanju sigurnosti na jugu zemlje, ali Hezbolahovo odbijanje da ga prihvati dovodi njegovu provedbu u pitanje.

Uoči Kasemovog obraćanja pristalice Hezbolaha protestovale su u Bejrutu i blokirale saobraćaj, dok su vlasti angažovale sigurnosne snage kako bi spriječile širenje nereda.