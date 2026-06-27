Masakr u Italiji: Državljanin Bangladeša osumnjičen da je počinio trostruko ubistvo u Rimu

Italijanska policija saopćila je da je za trostruko ubistvo porodice u Rimu, koje se dogodilo protekle noći, osumnjičen državljanin Bangladeša Šahadat Hosain (Shahadat Hosain), za kojim je raspisana potraga.

Policija je, uz fotografiju osumnjičenog, navela da je Hosain rođen u Bangladešu 10. maja 1983. godine, prenosi ANSA. Građani koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju pozvani su da se jave policiji.

Trostruko ubistvo dogodilo se u stanu u rimskoj četvrti Pineta Saketi, gdje su pronađena tijela bračnog para i njihove osmogodišnje kćerke.

Žrtve su identificirane kao Kamal Udin (Kamal Uddin), njegova supruga Hosnedžahan Momotaj (Hosnejahan Momotaj) i njihova kćerka Arova (Arowa). Svi su porijeklom iz Bangladeša i, prema navodima istražitelja, nisu imali krivični dosije.

U napadu je povrijeđen i njihov najstariji sin, koji je nedavno napunio 20 godina. On je prevezen u bolnicu i nije životno ugrožen.

Tokom uviđaja policija je zaplijenila sataru pronađenu u stanu, za koju istražitelji sumnjaju da je korištena kao oružje kojim je izvršeno trostruko ubistvo.