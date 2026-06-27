Teheran poslao jasnu poruku nakon noćnih američkih zračnih udara: "Hormuškim moreuzom upravlja Iran"

Iran je u subotu pokrenuo napad dronovima na Bahrein, dok je u Hormuškom moreuzu napadnut i tanker, nakon noćnih američkih zračnih udara na iranske ciljeve.

Novi napadi preko Perzijskog zaljeva pokazuju koliko je primirje u ratu i dalje nestabilno, iako su Teheran i Vašington ranije postigli privremeni dogovor s rokom od 60 dana za usaglašavanje konačnog sporazuma o okončanju sukoba.

Američki udari izvedeni su kao odgovor na iranski napad dronom na brod koji je u četvrtak pokušavao napustiti Hormuški moreuz. Američka Centralna komanda saopćila je da su tokom noći gađani iranski raketni i dronski položaji, kao i obalni radarski sistemi.

Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina saopćilo je da je ta zemlja bila meta "određenog broja iranskih dronova", a napad je opisalo kao "grubu prijetnju sigurnosti građana i stanovnika". Iranska Revolucionarna garda ranije je, u saopćenju koje je prenijela državna agencija IRNA, navela da je gađala više lokacija "američke terorističke vojske u regiji", ali nije precizirala koja su područja bila meta.

Bahrein je jedan od najglasnijih kritičara Irana u Zaljevu i domaćin je Pete flote američke mornarice. U toj državi nedavno je održan i sastanak ministara vanjskih poslova Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja, kojem je prisustvovao i američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), nakon kojeg je zatražen prekid iranskih napada i potpuno otvaranje Hormuškog moreuza.

Napad na tanker

Britanski centar United Kingdom Maritime Trade Operations objavio je da je u subotu napadnut tanker u Hormuškom moreuzu, ali da je posada sigurna i da nema ekološke štete. Odgovornost za napad niko nije odmah preuzeo, iako je sumnja usmjerena prema Iranu.

Nakon toga Zajednički pomorski informativni centar, tijelo pod nadzorom američke mornarice, saopćio je da proširuje rutu uz obalu Omana kako bi bio omogućen i ulazni i izlazni pomorski saobraćaj.

Upozorili su da je prijetnja za brodove u regiji "značajna", uz poruku: "Pomorcima se skreće pažnja na postojanje mina i trebali bi očekivati prisustvo mornarice dok se operacije čišćenja nastavljaju."

"Poštujte pravila"

Iran insistira da brodovi moraju poštovati njegove naredbe te upozorava da će početi naplaćivati prolaz kroz Hormuški moreuz, kojim je nekada prolazila petina svjetske nafte i prirodnog plina.

Predsjednik iranske parlamentarne komisije za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi (Ebrahim Azizi) poručio je u petak: "Hormuškim moreuzom upravlja Iran, zato: Poštujte pravila."

Sjedinjene Američke Države i arapske zaljevske države odbacile su takve zahtjeve i smatraju Hormuški moreuz međunarodnim plovnim putem.