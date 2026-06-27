Izraelski dron pogodio šatorski kamp u Gazi: Ubijeni brat i sestra, sedam ranjenih

U izraelskom napadu dronom na kamp za raseljene u području Muvasi na jugu Pojasa Gaze ubijeni su brat i sestra, dok je najmanje sedam osoba ranjeno, saopćeno je iz bolnice Naser.

Poginuli su 15-godišnja Islam Musa i njen 30-godišnji brat Abdulah Musa. Napad je, prema medicinskim izvorima, pogodio šatore u kojima su boravili raseljeni Palestinci, a ranjeni su prebačeni u bolnicu.

Izraelska vojska potvrdila je napad na područje Muvasija, navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa, ali bez dodatnih detalja.

Istog dana prijavljen je još jedan napad u gradu Gazi, gdje je pogođen šator s raseljenim osobama. Prema bolnici Šifa, ranjeno je najmanje 12 ljudi, većinom žena.

Iako je u oktobru postignut krhki prekid vatre, napadi i dalje traju, dok se Izrael i Hamas međusobno optužuju za njegovo kršenje. Ministarstvo zdravstva u Gazi navodi da je od početka primirja ubijeno više od 1.030 ljudi, uključujući više od 250 djece.