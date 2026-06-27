Dan nakon potpisivanja sporazuma: Izrael izveo napad na jug Libana

Izrael je u subotu izveo napad na jug Libana, samo dan nakon što su dvije zemlje u Vašingtonu potpisale sigurnosni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država s ciljem smirivanja napetosti na zajedničkoj granici, prenosi Reuters.

Libanska državna novinska agencija saopćila je da je izraelski dron pogodio područje Nabatieh al-Fawqi, koje se nalazi izvan sigurnosne zone prikazane na karti koju je objavio Izrael, a koja prikazuje proširenu zonu pod kontrolom njegovih snaga na jugu Libana.

Izraelska vojska je za Reuters potvrdila da je izvela napad dronom, navodeći da u tom području nije bilo izraelskih snaga te da je meta bila osoba koja je predstavljala prijetnju njihovim vojnicima. Dodatni detalji i dokazi nisu objavljeni.

Sporazum potpisan u Vašingtonu

Dan ranije Izrael i Liban su u Vašingtonu, uz posredovanje SAD-a, potpisali okvirni sporazum nakon višednevnih pregovora o okončanju borbi između Izraela i Hezbolaha, kojeg podržava Iran.

Libanska ambasadorica Nada Muavad (Nada Moawad) i njen izraelski kolega Jehijel Lajter (Yechiel Leiter) potpisali su trilateralni dokument sa Sjedinjenim Američkim Državama u State Departmentu.

- Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak ka obnovi libanskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, osiguranju trajnog i konačnog prekida neprijateljstava, omogućavanju našem narodu da se vrati na svoju zemlju i svim Libancima da žive u miru, sigurnosti i prosperitetu - rekla je Muavad.

Tokom razgovora u Vašingtonu razmatran je prijedlog prema kojem bi izraelske snage dio teritorije zauzete na jugu Libana predale libanskoj vojsci. Zvaničnik State Departmenta rekao je Reutersu da je Izrael pristao na djelimično povlačenje, ali su to kasnije demantovali i izraelski i libanski zvaničnici.

Hiljade poginulih

Sukob između Izraela i Hezbolaha izbio je nakon što je ta grupa 2. marta otvorila vatru na Izrael, nekoliko dana poslije američkih i izraelskih napada na Iran.

U izraelskim zračnim i kopnenim napadima u Libanu poginulo je više od 4.000 ljudi, dok je više od milion stanovnika raseljeno.

Na izraelskoj strani poginula su najmanje 32 vojnika i četiri civila. Hezbolah ne objavljuje podatke o svojim gubicima, ali je Reuters još 4. maja izvijestio da je u sukobu ubijeno nekoliko hiljada njegovih boraca.

Naredba za evakuaciju

Izraelske snage su u petak iz zraka bacale letke iznad Mansurija na jugu Libana, pozivajući stanovnike da napuste grad, prenijeli su libanski državni mediji. To je prvi takav poziv od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hezbolaha.

Visoki libanski vojni zvaničnik izjavio je da je Izrael nedavno proširio zonu pod svojom kontrolom i na područje tog grada.